Namorada de Murilo Huff revela planos para casar: ‘Em breve’

Murilo Huff e a namorada, Gabriela Versiani, confessaram o desejo de oficializarem a união e aumentarem a família

O cantor Murilo Huff e a namorada, Gabriela Versiani, podem subir ao altar em breve. Em entrevista ao site do colunista Leo Dias, eles contaram que fazem planos para oficializar a unindo, mas ainda não decidiram quando vai acontecer. Inclusive, eles querem ter filhos.

“A galera fala, a galera espera muito. A gente espera também, em breve, não é amor?”, disse ela, e completou: “Toda entrevista, todo mundo fica falando disso, vocês estão deixando o menino afobado”.

Então, Huff contou que planeja ter dois filhos com a amada. “No mínimo um casalzinho tem que ter”, afirmou.

Vale lembrar que os dois assumiram o namoro em junho de 2023.

Quem é Gabriela Versiani?

O cantor Murilo Huff namora com a influenciadora digital Gabriela Versiani. Agora, o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, contou que ela é milionária. A jovem construiu sua fortuna com uma marca de roupa de praia.

Gabriela é empresária e é sócia de uma marca de beachwear que fatura muito dinheiro todos os anos. A previsão de faturamento em 2024 é de R$ 12 milhões. “É uma trajetória que me orgulha muito. Começamos do zero, com pouco investimento, e ver a marca bombando, todo mundo usando - como Virginia, Ana Castela e Ludmilla - é algo que preenche meu coração. Dá muito orgulho”, disse ela ao colunista.

E ela pretende turbinar a sua conta bancária com o seu lado da fama. A musa tem o sonho de ir para o BBB e quer entrar o mundo da TV. “Tenho muita vontade. Comecei nesse meio porque queria ser atriz. Fiz publicidade, teatro, aí veio a pandemia e a era digital. Minha vida ficou tomada pelo meu lado influenciadora e eu não consegui voltar mais ao teatro. Mas é um grande sonho. Espero que cheguem mais oportunidades”, declarou.