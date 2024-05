Quem canta ‘Tô bonitinho’? Conheça a banda que criou o hit viral entre famosos

‘Ah, cê reparou que eu me arrumei? Ah, tô bonitinho’: conheça a banda responsável pelo hit que conquistou celebridades como Eliana e Flávia Alessandra

Quem usou as redes sociais nos últimos dias provavelmente se deparou com diversas celebridades dançando ao som da mesma música. "Ah, cê reparou que eu me arrumei? Ah, tô bonitinho", trecho da letra de "To bem", sucesso da banda Jovem Dionisio, responsável pelo hit que conquistou famosos nas redes sociais.

No Instagram e no TikTok, famosas como Eliana, Flávia Alessandra, Mirella Santos, Mari Maria, Nina Secrets e Rica de Marré aderiram à tendência de exibir seus looks ao som de "Já vesti não sei o que e botei meu cabelinho. De frente, tô bonitinho. De lado, tô bonitinho", mais trecho da canção que dominou todas as redes sociais.

Acontece que a banda de indie pop curitibana, composta por Pasquali, Rafael Mendes, Gustavo Karam, Bernardo Hey e Gabriel Mendes, já foi responsável por outro sucesso que explodiu anteriormente. Em 2022, o hit ‘Acorda Pedrinho’ tornou-se conhecido nacionalmente, inspirado em uma história real que comoveu os fãs.

A história de 'Acorda Pedrinho' tem origem em um boteco conhecido como Bar do Dionisio, localizado na capital paranaense, que serviu de inspiração para o nome da banda. Pedro Domingos, também conhecido como Pedrinho, era frequentador do estabelecimento e alcançou o terceiro lugar em um campeonato de sinuca realizado ali.

“Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato. Vem dançar comigo. Vai ver que eu te esculacho. Sei que não dá pra ver. Mas cê vai ver que hoje não tem chocolate, nem de segunda a sexta-feira, não adianta treinar”, diz um trecho da canção, que narra o campeonato que Pedrinho participou e acabou conquistando o coração dos brasileiros.

Morre o homem que inspirou o hit ‘Acorda, Pedrinho’:

Pouco TEMPO depois do destaque, Pedro Domingos, inspiração do hit 'Acorda, Pedrinho', foi encontrado morto aos 65 anos em Curitiba em dezembro do ano passado. Em seu perfil do Instagram, a banda Jovem Dionisio, confirmou o falecimento do homem e lamentou o ocorrido em um texto compartilhado com os fãs.

"Com imensa tristeza em nossos corações que hoje nos despedimos do nosso grande amigo Pedrinho. O maior motivo por nós amarmos tanto o bar do Dionisio é pelas amizades que fizemos lá dentro. Ganhamos diversos amigos de todos os tipos, cada pessoa com suas particularidades e histórias únicas", começaram.

"Mas sempre com uma coisa em comum: carinho. Pedrinho com toda certeza foi o canalizador de todo esse carinho que o bar oferece. Qualquer pessoa que pisou lá dentro e conversou um pouco com ele sabe disso. As diversas histórias que já ouvimos (e as que ainda não ouvimos) confirmam o tamanho da falta que ele fará pra todos nós”, disseram.