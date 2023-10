O que é o Retiro dos Artistas? Veja lista de artistas que já foram morar no local

Marcos Oliveira, o Beiçola de A Grande Família, foi acolhido pelo Retiro dos Artistas após má fase financeira

Depois de passar por um período de crise financeira, o ator Marcos Oliveira (67), conhecido por interpretar o personagem Beiçola, do seriado A Grande Família, da TV Globo, decidiu ir morar no Retiro dos Artistas, localizado no Pechincha, na Zona Oeste, no Rio de Janeiro.

Em entrevista ao jornal O Dia, Cida Cabral, administradora geral da instituição, contou que teve uma conversa sincera com Marcos e revelou que há algum tempo já havia tentado levar ele para o local, mas ele estava resistente.

"Desde que tudo isso começou, o Retiro já havia se prontificado para recebê-lo, porém, ele sempre ficou meio arredio em vir. Consegui convencê-lo explicando que o Retiro dos Artistas não é o final de vida pra ninguém. Ao contrário, ali é apenas um lugar onde a pessoa não não precisa passar pelo que ele está passando", revelou.

Nesta segunda-feira, 2, o ator irá ao local, onde fará o reconhecimento da instalação e também conhecer de perto o que está sendo preparado para ele. "Dando tudo certo, se Deus quiser, no decorrer da semana que vem a gente estará fazendo a mudança dele, pra dar um pouco de sossego, dignidade, e muito amor e carinho", completou.

O QUE É O RETIRO DOS ARTISTAS

O Retiro dos Artistas, também conhecido como Casa dos Artistas, é uma instituição sem fins lucrativos fundada em 1918 com o objetivo de abrigar artistas que não têm recursos para sobreviver ou são abandonados por suas famílias. Atualmente cerca de 52 pessoas são atendidas no local.

Com pouco mais de 100 anos, o Retiro já atendeu diversos artistas em estado de vulnerabilidade social, dando a eles atendimento médico, alimentação, moradia, entre outros benefícios. Sobrevivendo a partir de doações, a instituição tem o ator Stepan Nercessian como presidente e Zezé Motta no cargo da vice-presidência.

A atriz Solange Couto foi uma das famosas que já passaram uma temporada no local. A eterna Dona Jura, da novela O Clone, revelou recenteente que foi acolhida pela instituição após passar por necessidades durante a pandemia do COVID-19. Ela chegou a morar com a mãe no local.

Edyr de Castro, uma das vocalistas do grupo As Frenéticas, passou a morar no Retiro dos Artistas em 2011 após descobrir que sofria do Mal de Alzheimer. Ela faleceu oito anos depois, aos 72 anos, em decorrência de uma falência múltipla de órgãos.

O ator Cláudio Corrêa e Castro também foi um dos famosos que se mudaram para o Retiro dos Artistas no fim da vida. Em 2003, aos 75 anos, ele havia se divorciado de sua esposa, Miriam, com quem viveu durante 20 anos, e passava por problemas financeiros e de saúde.

Além deles, os atores Armando Garcia, Rui Resende e Maria Lúcia Dahl também foram morar na instituição. Hoje, o retiro conta com cerca de 23 celebridades acolhidas, dentre eles estão nomes como Paulo César Pereio, ator e ex-marido de Cissa Guimarães, e o jornalista Sérgio Noronha.