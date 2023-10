Por que Marcos Oliveira, o Beiçola, não tem dinheiro? Entenda situação de artista

O ator Marcos Oliveira tem chamado atenção ao fazer intensos desabafos sobre sua vida financeira na internet

O ator Marcos Oliveira (67), conhecido por interpretar o personagem Beiçola, no seriado A Grande Família, da TV Globo, tem enfrentado um novo problema financeiro. O artista confessou que estava passando fome e precisava da ajuda de fãs para conseguir se alimentar.

"Oi, gente, estou precisando muito de trabalho. Quero trabalhar porque preciso ter a minha dignidade de volta. Estou bem, melhorando [da cirurgia]. Estou sem comer desde ontem. Por favor, me ajude", disse ele, em seu recado.

Essa não é a primeira vez que o ator chama atenção ao fazer um desabafo em público sobre sua intimidade. Em outros momentos, ele confessou que passava por dificuldades por não conseguir novos trabalhos e também por não ter dinheiro.

O ator, que esteve na novela Poliana Moça, do SBT, chegou a receber ajuda da atriz Tatá Werneck, que se solidarizou com sua situação. No entanto, depois de alguns meses, Marcos revelou que foi vítima de um golpe.

Através de uma postagem no Instagram, ele detalhou que, enquanto estava se recuperando de um problema de saúde, uma pessoa se aproveitou de seu estado de vulnerabilidade para lhe roubar todo o dinheiro arrecadado com doações. Foram mais de R$ 250 mil.

“Uma pessoa me roubou. Levou toda a pouca grana que eu tinha e ainda fez vários empréstimos usando o meu nome. Descobri recentemente essa história e estou devastado. É triste”, desabafou ele, que completou: "Levei golpe e agora devo R$250 mil na praça".

Marcos disse que estava recebendo ajuda de um advogado para conseguir resolver o problema, o qual estava bastante preocupado: "Ele está me ajudando a provar que eu estava doente, acamado e que essa pessoa usou de má fé para aplicar golpes. Preciso ter uma ficha limpa primeiro para depois pensar em reaver o dinheiro".

Durante uma entrevista recente ao Fofocalizando, o ator, que recentemente lançou uma biografia, disse que estava à espera da finalização do processo e aproveitou para criticar a lentidão da justiça.

"Como a Justiça é lenta e o país é favorável aos golpistas, a gente fica na espera. Eu tô passando necessidade, mas graças a Deus tô tendo força pra fazer a minha peça, pra trabalhar, porque eu preciso comer, preciso sobreviver, e tô cansado de ficar pedindo 'pelo amor de Deus'", finalizou.