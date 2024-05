Filhos de Michael Jackson ficam com a herança congelada. Entenda

Justiça norte-americana congela o acesso à herança de Michael Jackson para os filhos dele e pela mãe do cantor durante disputa

A herança do cantor Michael Jackson foi congelada. De acordo com a revista People, os filhos dele, Paris, Prince e Bigi Jackson, e a mãe do artista, Katherine, não podem mais usar o patrimônio deixado por ele enquanto não resolvem um processo judicial. Assim, eles ficaram sem acesso aos bens e aos lucros do espólio do artista até que a questão jurídica seja resolvida.

Tudo começou quando uma auditoria fiscal foi realizada e foi declarada uma “nota de deficiência”, que significa que o espólio subvalorizou os ativos e devia 700 milhões de dólares em impostos e multas. A auditoria foi contestada e um novo pedido de avaliação foi feito, mas isso segue pendente.

Os advogados da família Jackson entraram com pedido para que parte da herança possa ser utilizada pelos herdeiros, mas foi negado porque precisam esperar a avaliação do espólio.

Filho caçula de Michael Jackson entrou na justiça contra a avó

Filho caçula do cantor Michael Jackson, Bigi - que se chamava Blanket - decidiu entrar na justiça contra a avó paterna, Katherine Jackson. Segundo o site da revista People, o rapaz é contra uma decisão da avó envolvendo o patrimônio deixado por seu pai.

Ele entrou com um processo para impedir que a avó use o patrimônio do pai para pagar os custos de outra batalha judicial que ela tem. Ele disse que o resultado do processo da avó não irá beneficiar o patrimônio do cantor, assim não teria sentido em usá-lo para pagar os gastos.

O processo da avó seria sobre ela ser contrária a uma venda de catálogo. Os filhos de Jackson teriam aceitado a venda, mas a avó decidiu entrar na justiça contra. Assim, Bigi não quer desperdiçar os seus recursos em uma apelação. Portanto, ele entrou na justiça para que o juiz determine um valor justo para ser pago e que não ultrapasse o essencial.

Por enquanto, os representantes de Bigi e Katherine não se pronunciaram sobre o caso. Vale lembrar que Bigi nasceu em 2002 por meio da barriga de aluguel. Em 2015, ele decidiu mudar o seu nome de Blanket para Bigi.