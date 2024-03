Filho de Michael Jackson inicia batalha contra a avó, Katherine Jackson

Entenda o que aconteceu para o filho caçula de Michael Jackson entrar na justiça contra a avó paterna, Katherine Jackson

Filho caçula do cantor Michael Jackson, Bigi - que se chamava Blanket - decidiu entrar na justiça contra a avó paterna, Katherine Jackson. Segundo o site da revista People, o rapaz é contra uma decisão da avó envolvendo o patrimônio deixado por seu pai.

Ele entrou com um processo para impedir que a avó use o patrimônio do pai para pagar os custos de outra batalha judicial que ela tem. Ele disse que o resultado do processo da avó não irá beneficiar o patrimônio do cantor, assim não teria sentido em usá-lo para pagar os gastos.

O processo da avó seria sobre ela ser contrária a uma venda de catálogo. Os filhos de Jackson teriam aceitado a venda, mas a avó decidiu entrar na justiça contra. Assim, Bigi não quer desperdiçar os seus recursos em uma apelação. Portanto, ele entrou na justiça para que o juiz determine um valor justo para ser pago e que não ultrapasse o essencial.

Por enquanto, os representantes de Bigi e Katherine não se pronunciaram sobre o caso. Vale lembrar que Bigi nasceu em 2002 por meio da barriga de aluguel. Em 2015, ele decidiu mudar o seu nome de Blanket para Bigi.

Conheça Jaafar Jackson, sobrinho de Michael Jackson que o viverá em filme

Nesta semana, foram divulgadas as primeiras imagens da cinebiografia Michael, sobre Michael Jackson, e a caracterização de Jaafar Jackson como o Rei do Pop viralizou na web. Muitos internautas alegaram que se sentiram diante do próprio astro.

No início desta semana, o perfil oficial de Michael Jackson no Instagram, que celebra a carreira do artista, compartilhou uma imagem de Jaafar caracterizado de Rei do Pop e impressionou a web pela forte semelhança.