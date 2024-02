Conheça Jaafar Jackson, sobrinho de Michael Jackson que o viverá em filme

Jaafar Jackson já fez clipe em favela no Rio e é casado com a cantora e compositora Maddie Simpson; a cinebiografia "Michael" estreia em 2025

Nesta semana, foram divulgadas as primeiras imagens da cinebiografia Michael, sobre Michael Jackson, e a caracterização de Jaafar Jackson como o Rei do Pop viralizou na web. Muitos internautas alegaram que se sentiram diante do próprio astro.

Jaafar Jackson, de 27 anos, é sobrinho de Michael Jackson - que faleceu em 2009. O ator, cantor e dançarino americano é filho de Jermaine Jackson, irmão do cantor que também fez parte do Jackson 5.

No início desta semana, o perfil oficial de Michael Jackson no Instagram, que celebra a carreira do artista, compartilhou uma imagem de Jaafar caracterizado de Rei do Pop e impressionou a web pela forte semelhança.

Em janeiro do ano passado, Jaafar também utilizou suas redes sociais sobre viver o tio no filme. "Me sinto humilde e honrado por dar vida à história do meu tio Michael. Para todos os fãs de todo o mundo, vejo vocês em breve".

Assim como Michael, seu sobrinho escolheu uma favela do Rio de Janeiro como cenário para um clipe. Em 2019, ele gravou o clipe da música Got me singing, seu primeiro single, no Vidigal. Voltando um pouco no tempo, em 1996, Michael Jackson filmou parte do clipe de They don't care about us no Morro Dona Marta, também na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Na época da gravação do clipe no Vidigal, Jaafar conversou com o jornal EXTRA e falou sobre a inspiração no funk carioca. "Foi natural vir ao Rio de Janeiro porque a música tem influência do funk carioca dos anos 90. A ideia de fazer o videoclipe no morro foi instintiva e, também, uma homenagem às origens desse som".

Jaafar começou a carreira artística, cantando e dançando, no início da adolescência, aos 12 anos de idade, por influência do pai. Mas seu primeiro single só saiu no ano de 2019. Seu tom de voz é bem parecido com o de Michael Jackson. "Não tenho medo de comparações. Elas são inevitáveis por causa da importância da minha família na indústria do entretenimento.", disse ele em entrevista ao EXTRA na época da gravação no Rio de Janeiro.

Em 2010, quando tinha 13 anos, Jaafar esteve no centro de uma polêmica envolvendo a família Jackson. Ele teria comprado uma arma de choque elétrico pela internet e, semanas depois, brincado com os filhos do Rei do Pop, seus primos mais novos.

Anos mais tarde, aos 27 anos, Jaafar casou com a cantora e compositora Maddie Simpson. Ambos estão juntos desde 2016. Maddie frequentemente publica fotos com o amado nas redes sociais, diferente de Jaafar, que prefere ser mais discreto.