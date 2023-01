Michael Jackson será interpretado por sobrinho, Jaafar Jackson, em cinebiografia

O filme que contará a história de Michael Jackson vai começar a ser produzido no final de 2023 e ainda não tem data prevista de estreia.

Jaafar Jackson (26), sobrinho de Michael Jackson (1958-2009), vai interpretar o tio em uma cinebiografia. Ele é filho de Jermaine Jackson, terceiro irmão mais velho de Michael, que foi membro dos Jacksons 5. Ele também é cantor desde os 12 anos.

O anúncio foi feito pelo diretor do longa, Antoine Fuqua, em suas redes sociais: "Orgulhosos em anunciar Jaafar Jackson como Michael - o evento cinematográfico que explora a jornada do homem que se tornou o Rei do Pop. Em breve", escreveu o diretor.

Jaafar, que nunca atuou antes, também comemorou a novidade: "Me sinto honrado em dar vida à história do meu tio Michael. Para todos os fãs de todo o mundo, vejo vocês em breve", escreveu nas redes sociais.

O título havia sido anunciado em 2019, quando o produtor de Bohemian Rhapsody, Graham King, disse estar envolvido em uma cinebiografia do artista junto à GK Films. No entanto, notícias sobre a produção diminuíram de anos para cá, levando a acreditar que o longa teria sido deixado de lado.

De acordo com o Deadline,John Logan, que escreveu Gladiator, “Skyfall” e Spectre, está cuidando do roteiro do longa

"Conheci o Jaafar há mais de dois anos e fiquei impressionado com a forma como ele personifica organicamente o espírito e a personalidade de Michael. Foi algo tão poderoso que, mesmo depois de fazer uma busca a nível mundial, ficou claro que ele é a única pessoa para assumir este papel. Estou muito entusiasmado por ele ter aceite interpretar o seu tio e mal posso esperar para que o mundo o veja no grande ecrã como Michael Jackson", destaca Graham King.

De acordo com o que foi descrito, o filme vai acompanhar a vida complexa do icônico artista. As gravações devem começar no final deste ano e ainda não existe uma data de estreia prevista para o longa.