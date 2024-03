Os três filhos de Michael Jackson fazem rara aparição juntos. Veja a foto

Discretos com a vida pessoal, os três filhos de Michael Jackson aparecem juntos em evento sobre o pai na Inglaterra

Os três filhos do cantor Michael Jackson fizeram uma rara aparição juntos em um evento. Discretos ao longo da vida, Prince, de 27 anos, Paris, de 25 anos, e Bigi, de 22 anos, marcaram presença no tapete vermelho do espetáculo MJ: The Musical, que está em cartaz em um teatro de Londres, Inglaterra.

Eles atraíram os olhares no evento. Prince surgiu estiloso com um terno preto clássico e deu um toque de estilo com a camisa em tom de vinho. Por sua vez, Bigi apostou no tradicional preto e branco. Enquanto isso, Paris apareceu com um vestido longo com saia plissada e decote estiloso.

Vale lembrar que o pai deles faleceu em 25 de junho de 2009, aos 50 anos de idade.

Filho caçula de Michael Jackson entrou na justiça contra a avó

Filho caçula do cantor Michael Jackson, Bigi - que se chamava Blanket - decidiu entrar na justiça contra a avó paterna, Katherine Jackson. Segundo o site da revista People, o rapaz é contra uma decisão da avó envolvendo o patrimônio deixado por seu pai.

Ele entrou com um processo para impedir que a avó use o patrimônio do pai para pagar os custos de outra batalha judicial que ela tem. Ele disse que o resultado do processo da avó não irá beneficiar o patrimônio do cantor, assim não teria sentido em usá-lo para pagar os gastos.

O processo da avó seria sobre ela ser contrária a uma venda de catálogo. Os filhos de Jackson teriam aceitado a venda, mas a avó decidiu entrar na justiça contra. Assim, Bigi não quer desperdiçar os seus recursos em uma apelação. Portanto, ele entrou na justiça para que o juiz determine um valor justo para ser pago e que não ultrapasse o essencial.

Por enquanto, os representantes de Bigi e Katherine não se pronunciaram sobre o caso. Vale lembrar que Bigi nasceu em 2002 por meio da barriga de aluguel. Em 2015, ele decidiu mudar o seu nome de Blanket para Bigi.