Ex-RBD Christian Chávez canta com Joelma em São Paulo

Christian Chávez e Joelma agitam os fãs com show memorável na cidade de São Paulo nesta sexta-feira, 31

O cantor e ex-RBD Christian Chávez está no Brasil há alguns dias e fez uma participação especial em um show da cantora Joelma em São Paulo nesta sexta-feira, 31. Com look vermelho, ele subiu ao palco com a brasileira.

No evento, os dois cantaram juntos a música Voando Pro Pará depois de comerem tacacá no camarim. Eles dançaram e divertiram os fãs com a performance marcante.

Vale lembrar que Christian cantou a música Voando Pro Pará nos shows da turnê do grupo RBD no Brasil em 2023 e levou os fãs à loucura.

Christian Chávez falou sobre sua sexualidade na TV

O ator, cantor, compositor e bailarino Christian Chávez, um dos astros da novela Rebelde, participou do Domingão com Huck e foi um dos jurados da Dança dos Famosos. Durante a atração, ele, que assumiu a homossexualidade em 2007, relembrou como foi o seu processo de aceitação.

"Apesar de todo o sucesso, eu pensava que não era suficiente. Tentei mudar para satisfazer as pessoas, menos para mim, sendo que eu sou a pessoa que mais importo para mim. Quando decidi ser eu, a energia mudou. Tudo mudou em mim, mas ainda tem muito preconceito", disse ele.

Em seguida, contou como sua família reagiu. "Minha família não me apoiou no início. Falei que era importante dizer quem eu era de verdade. Se os meus pais são os que mais gostam de mim, eles precisam saber."