Após ser suspenso do Instagram, Kanye West é banido de se apresentar no Grammy

O rapper Kanye West foi banido de se apresentar na premiação de música que acontece em abril

CARAS Digital Publicado em 20/03/2022, às 17h42

Neste último sábado, uma revista americana confirmou que Kanye West (44) foi banido de se apresentar no Grammy deste ano, que acontece no dia 3 de abril.

O motivo da retirada do nome de West da lista de apresentações teria sido seu: "preocupante comportamento online". O artista está indicado em cinco categorias da premiação da indústria musical.

Na última quarta-feira, 16, o ex-marido de Kim Kardashian (41) foi suspenso do Instagram por ferir as políticas de discurso de ódio, assédio e bullying da rede social.

Além de posts assediando sua ex-esposa e o novo namorado da Kardashian, Pete Davidson (28), o rapper ainda fez uma publicação atacando as cantoras Billie Eilish (20) e Taylor Swift (32).

West também fez um comentário com termos racistas no perfil do apresentador de talk-show Trevor Noah (38). Noah será o responsável pela apresentação do Grammy deste ano.

Apresentações do Grammy 2022

No último dia 15 foram anunciados alguns dos nomes que se apresentarão no Grammy 2022!

Billie Eilish, que recentemente se viu envolvida em uma polêmica com Kanye West, irá se apresentar na premiação que está indicada em 7 categorias principais.

Quem também tem este número de indicações é a estreante Olivia Rodrigo (19). A eleita Mulher do Ano de 2022 fará uma performance na cerimônia.

E o rapper Lil Nas X (22), que teve seu primeiro álbum de estúdio indicado ao Grammy e produzido por Kanye West, também marcará presença na maior premiação do mundo da música.