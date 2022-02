Kanye West ameaça cancelar show no Coachella e acusa Billie Eilish de ofender Travis Scott:

Ye exigiu um pedido de desculpas de Billie Eilish para o rapper Travis Scott, e a cantora rebateu

Publicado em 11/02/2022

O rapper Kanye West (44) se envolveu em mais uma polêmica. Nesta quinta-feira, 10, Ye usou seu perfil no Instagram para acusar a cantora Billie Eilish (20) de ofender Travis Scott (30) durante show.

Para Kanye, Billie Eilish, uma da headliners do Coachella, ao lado do rapper, deu uma "cutucada" em Travis Scott.

Em seu perfil no Instagram, Travis compartilhou uma imagem que afirmava: "Billie Eilish insultou Travis Scott em um show depois que ela interrompeu seu show para dar um inalador a um fã que passava mal: 'Eu espero que as pessoas estejam bem antes de continuar'".

Kanye interpretou a atitude de Billie como uma indireta a Travis Scott. Isso porque, em 2021, aconteceu uma tragédia durante um show da turnê Astroworld, no qual 8 pessoas morreram e Travis seguiu com sua apresentação.

Na legenda da publicação, Ye acusou Billie e exigiu um pedido de desculpas para a jovem: "Vamos Billie, nós te amamos, se desculpe com o Travis e as pessoas que perderam suas vidas. Ninguém esperava que isso acontecesse. Trav não tinha ideia do que estava acontecendo quando ele estava no palco e ficou muito magoado com o que aconteceu", escreveu.

Em seguida, Kanye anunciou que levará Travis Scott para sua apresentação no festival Coachella em abril: "Sim, Trav estará comigo no Coachella, mas eu agora preciso que Billie peça desculpas antes que eu me apresente", escreveu.

Tempo depois, Billie respondeu o rapper e afirmou que não citou Travis: "Literalmente nunca falei uma coisa sobre o Travis. Estava apenas ajudando uma fã", declarou a cantora.

