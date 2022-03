Após Kanye West fazer post dizendo que não pode ver os filhos, Kim Kardashian responde seu ex

Kim Kardashian respondeu as acusações de seu ex-marido, Kanye West, que dizia não poder ver os filhos

Publicado em 14/03/2022

Nesta segunda-feira, 14, Kanye West (44) foi ao seu Instagram acusar sua ex-esposa Kim Kardashian (41) de não o deixar ver seus filhos.

Em uma foto de um mochila com broches da cara de Kim e Kanye e outro com um alien, o rapper escreveu na legenda da postagem: "Isso estava na mochila da minha filha quando eu fui 'autorizado' a vê-la na semana passada. É por isso que eu me esforço pela minha família. Estou programado para proteger minha família a todo custo. Como o padre da casa. Não se preocupe pequena North, Deus ainda vive".

Nos comentários da postagem, a influenciadora e mãe de North (8) respondeu ao seu ex-marido: "Por favor pare com essa narrativa, você estava aqui nesta manhã levando as crianças para a escola".

Alguns seguidores de Kanye não concordaram com a postagem e apoiaram sua ex-esposa: "Você está assediando sua família", escreveu um seguidor. Outro comentou: "Talvez seja de você que eles precisem ser protegidos".

O conturbado divórcio de Kim e Kanye

No dia 2 de março, Kim Kardashian e Kanye West se separaram oficialmente. O processo do divórcio foi aberto em fevereiro de 2021.

Após o divórcio, o rapper atacou o novo namorado da influenciadora, Pete Davidson(28). Kim recentemente oficializou seu relacionamento com Pete ao postar fotos dos dois no Instagram.

No trailer do novo reality-show das irmãs Kardashian, vemos que Kim irá revelar mais informações sobre seu divórcio com o polêmico artista.

