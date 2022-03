Após Kanye West ser suspenso do Instagram, fontes afirmam que sua ex Kim Kardashian achou atitude "justa"

De acordo com fontes próximas da influencer Kim Kardashian, a ex de Kanye West achou justa a decisão de suspender a conta do rapper

CARAS Digital Publicado em 18/03/2022, às 18h29

Kim Kardashian recentemente respondeu a um post de Kanye, em que o rapper se queixava de não poder ver seus filhos - Foto: Getty Images