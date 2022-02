Aos 18 anos, Olivia Rodrigo é nomeada Mulher do Ano pela Billboard

MULHER DO ANO!

A cantora vai receber o prêmio em um evento no dia 2 de março

CARAS Digital Publicado em 04/02/2022, às 16h09

Nesta sexta-feira, 4, a revista americana Billboard nomeou Olivia Rodrigo (18) a Mulher do Ano de 2022!

A cantora do hit da década, Drivers License, foi escolhida por conta do seu sucesso recente com o seu primeiro álbum Sour.

"Os talentos dela como contadora de histórias e compositora tornaram Olivia uma das novas artistas mais autênticas e emocionantes a explodir na cena (musical) em anos", comentou a diretora da Billboard sobre a cantora da música Traitor.

Olivia levará o prêmio que já foi recebido pela rapper Cardi B(29) em 2020, Beyoncé (40) em 2009 e Madonna (63) em 2016. A ídola da jovem cantora, Taylor Swift(32), também já foi nomeada Mulher do Ano em 2011.

A cerimônia de premiação acontece no dia 2 de março e será apresentada pela cantora Ciara. Pela primeira vez, fãs poderão assistir à cerimônia presencialmente.

As conquistas de Olivia Rodrigo!

Além do enorme sucesso de Drivers License e do seu primeiro álbum, a cantora também já atingiu algumas conquistas surpreendentes para uma artista tão jovem.

Olivia anunciou sua primeira turnê no dia 6 de dezembro, e todos os ingressos se esgotaram em apenas 4 dias!

A jovem também está indicada a 7 prêmios Grammy, incluindo Álbum do Ano e Canção do Ano, por Sour e Drivers License.