Luana Piovani surge com os filhos e semelhança com Pedro Scooby se destaca

Apresentando novo membro de sua família, Luana Piovani surge com os três filhos e semelhança com Pedro Scooby chama a atenção

A apresentadora Luana Piovani chamou a atenção ao postar uma foto com seus três filhos, o primogênito Dom e os gêmeos Bem e Liz. Nesta terça-feira, 12, a famosa apresentou o novo membro da família deles.

Segurando um cachorrinho, a loira mostrou que agora eles têm um pet fofíssimo que nomearam como Lola. "Sras e srs, com vocês, Lola. Nosso novo amorzinho. Grata querido", disse a artista na legenda.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a família e notaram a forte semelhança dos herdeiros da apresentadora com o surfista. "Todos a cara do pai", observaram. "A Liz é a cara do pai gente, lindos demais seus filhos Lu", elogiaram.

Sem papas na línguas, nas últimas semanas, Luana Piovani detonou o ex-marido de Ana Hickmann. "Isso! Tomara que chova tomate, ovos, laranja podre, seu ignorante! Agora saboreie seu fracasso sendo pai e homem. Acho pouco!", exclamou ela. O post fez sucesso entre páginas de fãs da apresentadora da Record TV.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luana Piovani (@luapio)

Como foi a separação de Luana Piovani e Pedro Scooby?

A separação de Luana Piovani e Pedro Scooby foi anunciada em março de 2019 após 8 anos de relacionamento. Os dois passaram o carnaval separados - ele no Rio de Janeiro e ela em Lisboa, Portugal - e anunciaram o término logo depois. Ao todo, o casal teve três filhos: o primogênito Dom e os gêmeos Bem e Liz, que nasceram três anos depois.

Em um post nas redes sociais, ele agradeceu pela parceria com a ex-mulher. “Hoje, depois de 8 anos, seguimos amigos e pensando sempre na felicidade das nossas 3 preciosidades em primeiro lugar. Luana Piovani, conte sempre comigo, nessa jornada louca que é a vida”, afirmou ele na época em uma publicação que gerou grande repercussão.