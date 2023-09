"Sofro diariamente": a confissão de Luana Piovani sobre o ex-marido, Pedro Scooby

Confissão de Luana Piovani sobre o ex-marido gera grande repercussão; veja o que ela disse

A atriz Luana Piovani deixou os seguidores surpresos ao fazer uma revelação inesperada sobre seu casamento com o ex-marido, Pedro Scooby. É que ela confessou que não superou totalmente a separação.

Na nova temporada do programa Luana é de Lua, no canal E!, ela afirmou que ainda lida com tudo o que a separação causou em sua vida. "Mesmo estando resolvida sentimental e interiormente, eu sofro por causa da minha separação diariamente. E será para sempre uma pessoa com a qual terei de conviver" , afirmou ela.

No desabafo, Piovani ainda disse que o processo todo foi doloroso. "É quase a maior aposta da vida. E é muito triste quando você vê que deu errado e que, por mais que tenha tentado, aquilo não funciona… A gente se separa em silêncio. E é muito triste quando você fala para você mesmo: ‘Caraca, não deu’. Daí você pensa em como vai fazer isso, e é outra missão enorme".

A artista disse que sente que é vítima do ex. "Me incomoda o quanto eu me dedico, que é uma conta que não cabe em números, e a outra parte não entrar no mesmo lugar. Isso me dá uma sensação de que estão querendo trapacear", completou.

Como foi a separação de Luana Piovani e Pedro Scooby?

A separação de Luana Piovani e Pedro Scooby foi anunciada em março de 2019 após 8 anos de relacionamento. Os dois passaram o carnaval separados - ele no Rio de Janeiro e ela em Lisboa, Portugal - e anunciaram o término logo depois.

Em um post nas redes sociais, ele agradeceu pela parceria com a ex-mulher. “Hoje, depois de 8 anos, seguimos amigos e pensando sempre na felicidade das nossas 3 preciosidades em primeiro lugar. Luana Piovani, conte sempre comigo, nessa jornada louca que é a vida”, afirmou ele na época.