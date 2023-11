Luana Piovani massacra marido de Ana Hickmann: "Fracasso sendo pai e homem"

Luana Piovani massacra marido de Ana Hickmann em desabafo nas redes sociais; veja

A atriz Luana Piovani mandou um recado desaforado para o empresário Alexandre Correa, marido da apresentadora Ana Hickmann. Ela comentou uma notícia sobre os desdobramentos do caso e deu uma opinião corajosa.

É que ao ver que ele estaria com receio de sair de casa após ser hostilizado na rua, a loira deixou uma mensagem sem filtros na qual desejou que ele sofra as consequências de seus atos. O post foi publicado pela atriz nesta sexta-feira, 17.

"Isso! Tomara que chova tomate, ovos, laranja podre, seu ignorante! Agora saboreie seu fracasso sendo pai e homem. Acho pouco!", exclamou ela. O post fez sucesso entre páginas de fãs da apresentadora da Record TV.

Mais cedo, o empresário Alexandre Correa, que é marido de Ana Hickmann, decidiu apagar o único post que ainda tinha em seu perfil no Instagram. Depois da repercussão de sua briga com a esposa no último final de semana, ele fez uma mudança radical em seu perfil e arquivou todos os seus posts antigos. Agora, ele também deletou o seu pronunciamento.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Ana Hickmann fez desabafo na noite de quinta-feira, 16

Nas redes sociais, Ana Hickmann gravou um vídeo com um pronunciamento oficial sobre os últimos acontecimentos em sua vida pessoal. Ela reafirmou que não está pronta para dar detalhes sobre a briga com o marido, mas afirmou que vai se manter forte em seus próximos passos.

"Dessa vez eu não vou abrir meu vídeo falando: 'Oi pessoal, tudo bem?', porque não tá tudo bem. Está longe de estar tudo bem! Mas como eu disse na segunda-feira, quando voltei ao trabalho, ao final do programa 'Hoje em Dia', eu ainda não estou pronta pra falar sobre determinadas coisas. Porque aqui ainda está muito machucado. Mas eu prometo que vou fazer isso muito em breve. Eu sempre fui muito transparente com todo mundo, na minha vida eu sempre fui muito transparente e verdadeira com vocês", iniciou.