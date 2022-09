Bruna Biancardi fala sobre suposta rivalidade com Bruna Marquezine

Respondendo seguidores no Instagram, Bruna Biancardi respondeu sobre rivalidade que alguns fãs criaram com sua xará

A influenciadora Bruna Biancardi (28), ex-namorada do jogador Neymar Jr. (30), decidiu abrir uma caixa de perguntas em suas redes sociais para responder algumas dúvidas de seus seguidores. Assim, um internauta decidiu perguntar sobre como a modelo lidava com a suposta rivalidade imposta pelos fãs entre ela e outra pessoa, sem citar nomes.

Os seguidores acham que se tratava Bruna Marquezine (27), que há anos foi affair do jogador do Paris Saint-Germain. A modelo respondeu que “era tão sem fundamento que eu, simplesmente, não lidava/lido. Acho triste criarem rivalidade entre duas mulheres e incitarem ódio a uma delas, só por terem se relacionado com a mesma pessoa. Estamos em 2022”, colocou em seu Storie do Instagram.

Mesmo sem citar o nome de sua xará, os fãs de Bruna começaram a pensar que se tratava de Marquezine, devido ao namoro recente de Biancardi com Neymar, que acabou há pouco tempo seu relacionamento de quase um ano.

"Por que eu iria me preocupar com o que alguém que não me conhece pensa de mim? Acho que a gente transborda o que temos por dentro. Triste vida a de quem precisa se esconder atrás de um perfil fake para ficar falando mal dos outros. É muito tempo livre e falta de Deus", completou.

Veja a caixinha de perguntas respondida por Bruna Biancardi:

Bruna Biancardi manda suposta indireta para Neymar

Bruna Biancardi também respondeu a outras curiosidades de seus seguidores no Instagram e atraiu a atenção da internet ao responder uma pergunta que envolvia uma decepção. A influenciadora digital, que em agosto terminou o namoro com Neymar Jr, contou qual foi a maior decepção que enfrentou ao ser questionada por um fã: "Confiar em alguém e a pessoa trair sua confiança", declarou ela, que listou as qualidades que busca em um companheiro: "Comunicação, sinceridade, amor, respeito, lealdade e cumplicidade", completando.