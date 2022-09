Ex-namorada de Neymar manda suposta indireta: ''Confiar e a pessoa trair a sua confiança''

Bruna Biancardi, ex-namorada de Neymar Jr, falou qual foi a sua maior decepção nos últimos tempos e como lidou com os ataques de ódio na internet

CARAS Digital Publicado em 13/09/2022, às 11h04

A modelo Bruna Biancardi(28) respondeu a algumas curiosidades de seus seguidores no Instagram na noite da última segunda-feira, 12, e atraiu a atenção da web ao responder uma pergunta específica que envolvia uma decepção.

Em uma das dúvidas respondidas, a influenciadora digital, que no início de agosto terminou o namoro de cerca de um ano com Neymar Jr(30), revelou qual foi a maior decepção que enfrentou ao ser questionada por um fã: "Confiar em alguém e a pessoa trair sua confiança", declarou ela, que enumerou as qualidades que busca em um relacionamento: "Comunicação, sinceridade, amor, respeito, lealdade e cumplicidade", completando.

Sincera, ela também falou também respondeu como lidava com a rivalidade que criaram entre ela e a ex-namorado do craque nos últimos meses: "Era tão sem fundamento que eu, simplesmente, não lidava/lido. Acho triste criarem rivalidade entre duas mulheres e incitarem ódio a uma delas, só por terem se relacionado com a mesma pessoa. Estamos em 2022", disse ela.

"Por que eu iria me preocupar com o que alguém que não me conhece pensa de mim? Acho que a gente transborda o que temos por dentro. Triste vida a de quem precisa se esconder atrás de um perfil fake para ficar falando mal dos outros. É muito tempo livre e falta de Deus", completou.

