Virginia posta fotos da festinha de Maria Alice na escola; veja

Após grande festa em família, Virginia posta registros de comemoração dos 3 anos de Maria Alice na escolinha e encanta com momento

A influenciadora Virginia Fonseca encantou ao postar cliques da festinha de três anos de Maria Alice na escola. Nesta terça-feira, 04, após um dia da comemoração no colégio, a empresária exibiu os registros da família prestigiando a herdeira mais velha em seu primeiro aniversário da vida estudantil.

O momento especial contou com a presença dos papais e também da irmã, Maria Flor, de 1 ano, com quem a aniversariante protagonizou uma briga tensa nesta segunda-feira, 03, após chegarem na mansão de praia da família. A mesa montada para os parabéns seguiu o mesmo tema do festão, o de Super Maria Alice, já que a primogênita é fã de super-heróis e escolheu a fantasia de Batman para sua celebração luxuosa.

"Se me perguntarem: uma felicidade? Minha família é bom demais viver com vocês e a música define o fight de ontem das Marias", brincou a apresentadora do SBT ao exibir o registro das filhas se abraçando na festa da escolinha.

Ainda nesta segunda-feira, 03, Virginia Fonseca postou cliques exibindo detalhes da decoração da comemoração no colégio. Logo após o evento, ela foi com as herdeiras visitar a obra de sua mansão em Goiânia e impressionou ao exibir o quarto de Maria Flor quase pronto.

Virginia se desespera com briga das filhas

A influenciadora Virginia Fonseca relatou uma situação inesperada que viveu com as filhas, Maria Alice e Maria Flor, nesta segunda-feira, 03, após chegarem à mansão da família de praia em Mangaratiba. Desacreditada com o que havia acontecido, a esposa do cantor Zé Felipe compartilhou em seus stories a briga que as herdeiras protagonizaram e que quase não teve fim se ela não repreendesse.

Segundo a empresária, tudo começou quando a mais velha, Maria Alice, bateu na irmã e a apresentadora do SBT a colocou de castigo. Após a menina repensar o que fez, a famosa pediu que ela fosse pedir desculpa para Maria Flor e foi então que tudo desandou. Veja tudo o que aconteceu aqui.