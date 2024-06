Virginia impressiona ao mostrar quarto de Maria Flor em nova mansão

Ao visitar obra de sua nova mansão, Virginia impressiona ao mostrar o quarto de Maria Flor quase pronto; detalhes luxuosos chamaram atenção

A influenciadora e empresária Virginia Fonseca visitou a obra de sua nova mansão em Goiânia com Zé Felipe e as filhas, Maria Alice e Maria Flor, nesta segunda-feira, 03. Mais uma vez, a nora do cantor Leonardo impressionou com os detalhes luxuosos de seu novo lar.

Em sua rede social, ela gravou quando chegaram à propriedade de alto padrão em Goiânia e mostrou que muita coisa ainda precisa finalizar como elevador e outros cômodos. Mas, o quarto de Maria Flor, a caçulinha do momento enquanto José Leonardo não nasce, já está quase terminado.

A famosa então exibiu como está ficando o cômodo da menina, que ficou encantada com seu novo cantinho. No quarto gigante, um espaço foi colocado vários ármarios em lilás e com portas transparentes, montando uma espécie de closet aberto com a outra área do recinto.

Assim como o de Maria Alice, o banheiro da mais nova foi colocada uma pia de pedra nada comum e bem luxuosa. O local foi feito em tons claros e com detalhes em dourado. Além de ter um área com pia e privada ainda tem um espaço com uma banheira bem grande.

Virginia Fonseca então se mostrou animada com o desenvolvimento da obra. "Tô empolgada", celebrou ao ver como tudo está ficando. "Vendo o quarto dela", divertiu-se ao ver Maria Flor curtindo seu novo espaço.

Ainda nesta segunda-feira, 03, a apresentadora do SBT mostrou como foi o aniversário da primogênita na escolinha. Após ter cancelado o evento por conta de uma virose, a famosa finalmente conseguiu fazer a primeira festinha dela no colégio.

Veja como está ficando o quarto de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe:

Virginia apoia gosto da filha pelo Batman e dá joia do super-herói

A filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice, escolheu o tema de super-heróis para seu aniversário de três anos e recebeu apoio dos papais de se vestir de Batman. Para deixar o look ainda mais estiloso e com um toque de luxo, a empresária presenteou a primogênita com uma joia personalizada.

Na quinta-feira, 30, horas antes do festão com tema de Super Maria Alice, a apresentadora do SBT mostrou que deu um colar para a herdeira compor sua fantasia de homem morcego. Virginia Fonseca então mandou fazer um colar de ouro com brilhantes com o símbolo do personagem. Veja a joia aqui.