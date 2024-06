Virginia mostra interação da filha com o irmão na barriga: 'Já ama'

Grávida de José Leonardo, Virginia mostra interação de Maria Alice com sua barriga; garota encantou com seu carinho com o irmão

A influenciadora Virginia Fonseca encantou ao mostrar a interação de sua primogênita, Maria Alice, de 3 anos, com o irmão, José Leonardo, na barriga. Neste domingo, 02, após alguns dias da grande festa da mais velha, a famosa a gravou a menina brincando com o convite de seu aniversário e conversando com o irmãozinho.

Fantasiada de super-herói como gosta, Maria Alice falou com o caçulinha e mostrou que já tem muito carinho por ele. A esposa do cantor Zé Felipe então postou o vídeo encantador da garota interagindo com o bebê que nascerá daqui cerca de dois meses.

"Preciso registrar isso no feed! Maria Alice ja ama muuuuuitoooo o irmãozinho dela. “José, quer um chocolatinho?”, escreveu a apresentadora do SBT.

Nos últimos dias, Maria Alice teve uma grande festa de aniversário com tema de Super-Maria Alice e ganhou até uma joia com o símbolo do Batman. Durante o evento, Virginia Fonseca surpreendeu ao reprovar a música dos parabéns e pedir para trocá-la.

Confira o vídeo de Maria Alice interagindo com a barriga de Virginia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Filhas de Virginia causam ao escolherem chinelos em loja

As filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1 ano, saíram para comprarem chinelos na terça-feira, 28. Em São Paulo para gravar seu programa no SBT, a influenciadora recebeu vídeo e mensagens avisando como o episódio com as pequenas em uma loja foi um pouco conturbado.

Isso porque, primeiro, a mais velha não queria modelos em rosa, mas sim um chinelo do Homem-Aranha e outro do Hulk. Após cada uma escolher o que desejava uma questão foi encontrada: a falta de tamanho delas. As herdeiras de Virginia Fonseca então ficaram chateadas e choraram com dificuldade de entender a situação. Veja o que aconteceu aqui.