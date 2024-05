Filhas de Virginia causam ao escolherem chinelos em loja: 'Chorando'

Decididas, filhas de Virginia causam ao saírem para comprarem chinelos e escolherem modelos inusitados; veja o que aconteceu

As filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice, de quase 3 anos, e Maria Flor, de 1 ano, saíram para comprarem chinelos nesta terça-feira, 28. Em São Paulo para gravar seu programa no SBT, a influenciadora recebeu vídeo e mensagens avisando como o episódio com as pequenas em uma loja foi um pouco conturbado.

Isso porque, primeiro, a mais velha não queria modelos em rosa, mas sim um chinelo do Homem-Aranha e outro do Hulk. Após cada uma escolher o que desejava uma questão foi encontrada: a falta de tamanho delas. As herdeiras de Virginia Fonseca então ficaram chateadas e choraram com dificuldade de entender a situação.

"Hoje foram comprar havaianas porque vamos pra praia depois do niver dela e ela de Hulk ou Homem Aranha! Rosa? Jamais", divertiu-se a nora de Leonardo com a situação. Em seguida, a famosa compartilhou um print de conversa da pessoa que acompanhou as compras.

"Nunca é de leve", comentou ao mostrar o relato da pessoa dizendo que elas choraram ao não ter o número delas para comprar. "As duas na loja chorando com as sandálias com numeração pequena na mão... levamos um tempão pra explicar o por que não dava pra trazer as que elas queriam", falaram para a apresentadora.

Faltando poucos dias para o aniversário de 3 anos de Maria Alice, a famosa mostrou o convite luxuoso que fez para seus convidados e surpreendeu ao pedir que eles levem leite em pó como presente para ajudarem a quem precisa.

Vale lembrar que, nas últimas semanas, Virginia Fonseca fez diversas doações para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Além de dinheiro, reversão dos lucros de seus produtos, a influenciadora enviou cerca de 50 caixas com roupas, sapatos e outros itens de sua família. A situação de como tudo chegou ao sul chamou bastante atenção. Veja mais aqui.

Virginia Fonseca passa por saia justa com a filha mais velha

A influenciadora Virginia Fonseca matriculou sua filha mais velha, Maria Alice, de 2 anos, em uma escola bilíngue nos últimos meses. Após participar de atividades dela no colégio e até ser surpreendida no Dia das Mães, a empresária milionária passou por uma saia justa recentemente com a menina.

Em sua rede social, a esposa do cantor Zé Felipe gravou o momento em que não soube responder a pequena, porque ela começou a conversar em inglês. Apesar de ter nascido nos EUA, Virginia Fonseca já revelou em seu programa no SBT que nunca conseguiu aprender a língua. Veja o momento aqui.