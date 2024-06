Virginia se desespera com briga das filhas: 'Deu um tapão'

Ao ver briga entre as filhas, Virginia se desespera com reações inesperadas delas e conta como situação quase saiu do controle

A influenciadora Virginia Fonseca relatou uma situação inesperada que viveu com as filhas, Maria Alice e Maria Flor, nesta segunda-feira, 03, após chegarem à mansão da família de praia em Mangaratiba. Desacreditada com o que havia acontecido, a esposa do cantor Zé Felipe compartilhou em seus stories a briga que as herdeiras protagonizaram e que quase não teve fim se ela não repreendesse.

Segundo a empresária, tudo começou quando a mais velha, Maria Alice, bateu na irmã e a apresentadora do SBT a colocou de castigo. Após a menina repensar o que fez, a famosa pediu que ela fosse pedir desculpa para Maria Flor e foi então que tudo desandou.

"Aí Maria Alice foi bateu na Maria Flor, aí eu fui corrigir Maria Alice, trouxe ela pro castigo de 2 minutos, que era 3, porque agora ela tem três anos, falei: 'você volta e pede desculpa pra sua irmã', ela foi voltou chegou pra Flor e falou: 'desculpa, Flor', na hora que ela falou desculpa Flor, a Flor deu um tapão na cara dela", contou chocada com a reação da caçula.

Virginia Fonseca e todo mundo que estava por perto ficaram surpresos: "Ninguém tava esperando e todo mundo começou a rir, a rir não, todo mundo querendo rir, mas não pode rir, todo mundo ficou sem reação".

Mas, a briga não parou nesse momento, porque elas não queriam parar de revidar. "Aí falei: 'Flor pede desculpa pra sua irmã, você quer ficar de castigo?', ela falou: 'não', aí a Flor: 'desculpa, irmã', na hora que a Flor falou, Maria Alice foi e revidou beliscando a bochecha dela", contou que a outra também se vingou.

Diante da situação, Virginia Fonseca, que está grávida pela terceira vez e pela primeira de um menino, que se chamará José Leonardo, brigou com as duas e as obrigou pararem com a briga se não não iriam mais à praia.

Ainda nesta segunda-feira, 03, antes de viajarem para a praia com o avião particular da família, a empresária e Zé Felipe foram com as filhas visitarem a obra de sua mansão em Goiânia. O quarto de Maria Flor já está quase pronto e os detalhes chamaram a atenção.

Virginia mostra como foi a festa de Maria Alice na escola

Após ter sido adiada por conta de uma virose contraída pela aniversariante, a festa da filha mais velha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice, aconteceu na escolinha nesta segunda-feira, 03. A apresentadora do SBT mostrou como foi o evento, que foi primeiro de sua primogênita no colégio.

Seguindo o gosto da herdeira por super-heróis, a comemoração teve o mesmo tema que a grande festa em família e foi de Super-Maria Alice. Com várias heroínas e o símbolo criado com as iniciais da menina, a mesa foi decorada em tons de rosa, amarelo e azul. Além de bolo personalizado, a mesa tinha docinhos. Veja as fotos da festinha aqui.