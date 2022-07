Ticiane Pinheiro impressiona ao mostrar detalhes do festão da filha em vídeo

Apresentadora Ticiane Pinheiro impressionou ao compartilhar vídeo exibindo decoração da festa de Manuella

CARAS Digital Publicado em 12/07/2022, às 07h20

A comemoração dos três anos da filha de Ticiane Pinheiro e César Tralli, Manuella, aconteceu no último domingo, 10, em um buffet em São Paulo.

Na rede social, a apresentadora do Hoje Em Dia compartilhou algumas fotos do momento e impressionou com o evento temático. Nesta segunda-feira, 11, ela publicou um vídeo exibindo todos os detalhes de perto da decoração e deixou os internautas ainda mais admirados.

Com flores rosas e enfeites delicados, o espaço onde comemorou os três anos da herdeira foi todo decorado no tema de "Jardim Encantado".

"Obrigada a cada um de vocês que sonharam comigo e me ajudaram a deixar a festa da Manu de 3 anos, esse “Jardim encantado”, que me emocionou, me alegrou, encheu meu coração de amor. Ver a alegria da Manu foi demais", contou ela que chorou no dia ao ver tudo.

"Nada disso seria feito sem amor! Meu muito obrigada primeiramente a essa amiga que faz tudo com mestria e consegue se superar a cada festa que ela faz! Deinha, você é um exemplo de dedicação, criatividade e amor em tudo que você faz! Te amo amiga. Obrigada por sempre realizar meus sonhos e os das minhas meninas", agradeceu a decoradora que planeja festas dos famosos como Ivete Sangalo.

Antes da comemoração, Ticiane Pinheiro viajou com a família para Campos do Jordão e depois para o Ceará, onde até encontrou a grande amiga Karina Bacchi.

Ticiane Pinheiro mostra detalhes do aniversário da filha Manuella; veja o vídeo: