Filha de Ticiane Pinheiro e César Tralli ganha festão de 3 anos

Com festa delicada e cheia de detalhes, filha de Ticiane Pinheiro e César Tralli celebrou seus 3 anos

A filha de Ticiane Pinheiro e César Tralli, Manuella, faz três anos no dia 12 de julho, mas a comemoração para amigos e familiares já aconteceu neste domingo, 10, em um buffet da cidade de São Paulo.

Em seus stories, a apresentadora do Hoje em Dia exibiu detalhes do evento, que foi todo decorado pela especialista Andrea Guimarães, profissional que faz as festas dos famosos e que recentemente montou toda a celebração surpresa dos 50 anos da cantora Ivete Sangalo.

Segundo Ticiane Pinheiro, César Tralli tinha pedido algo simples para o momento, mas mesmo assim a decoração para o aniversário de Manuella ficou deslumbrante. Em tons de rosa, com muitas flores, o espaço ficou com um ar de bosque encantado.

Na entrada do buffet, foi montado um arco de flores e a mesa do bolo seguiu o mesmo estilo. Inclusive, o ponto central ficou para o bolo imenso, todo colorido e repleto de flores de açúcar.

Para o evento, Ticiane Pinheiro elegeu um look rosa rendado, que combinou com o tema da festa. A filha mais velha, Rafaella Justus (12), também seguiu essa linha e optou por um vestido branco rendado. Já a aniversariante foi com um vestido especial rosa com flores e logo trocou depois para um modelo pink mais moderno.

