Ivete Sangalo ganha festão surpresa para os seus 50 anos

Cantora Ivete Sangalo ganhou evento surpresa luxuoso para seu aniversário de 50 anos

CARAS Digital Publicado em 20/05/2022, às 07h54

A cantora Ivete Sangalo (50) já comemorou a chegada de seus 50 anos com uma grande celebração surpresa em Salvador antes do dia 27 de maio, dia de seu aniversário.

Nesta quinta-feira, 19, a planejadora de festas dos famosos, Andrea Guimarães, compartilhou alguns registros do evento organizado para a artista e impressionou com os detalhes.

Com o tema de Studio 54, a festa de Ivete Sangalo foi toda decorada com bolas pratas e muitas plumas. No buffet havia uma grande variedade de pratos salgados. Os doces não se restringiam só aos da mesa do bolo. No local, foram colocadas "barraquinhas" de brigadeiros, churros, além de um bar com várias opções de bebidas.

O bolo da recepção não decepcionou e tinha a cara da aniversariante. Seguindo o tema, todo prata, ele tinha uma espécie de "drapeados" volumosos que lembram o estilo das roupas da famosa. No topo, foram colocadas as iniciais de Veveta em vermelho com sua idade.

Além de tantos atrativos e delícias no evento, os convidados ainda levaram para casa lembrancinhas personalizadas. Uma bolsa com lenço e velas, tudo com o nome da apresentadora, foram os presentes da comemoração luxuosa.

Em sua rede social, a cantora apenas compartilhou um story antes da comemoração mostrando suas unhas pratas, que combinaram com a decoração de sua festa surpresa. "Eu sou feita de amor", disse ela.

Ivete Sangalo ganha festão surpresa para seu aniversário de 50 anos; veja: