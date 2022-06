Ticiane Pinheiro encontra Karina Bacchi e o afilhado em viagem de férias: ''Matar as saudades''

De férias, Ticiane Pinheiro reencontrou Karina Bacchi e Enrico Bacchi em viagem

CARAS Digital Publicado em 29/06/2022, às 07h39

A apresentadora Ticiane Pinheiro (45) está aproveitando férias no Ceará com as filhas e nesta terça-feira, 28, encontrou uma pessoa muito especial por lá, sua amiga de anos Karina Bacchi (45).

Na rede social, a esposa de César Tralli (51) compartilhou fotos do encontro com a loira e o filho dela, seu afilhado Enrico Bacchi (4).

Na piscina de um parque aquático as amigas, que fizeram um reality show juntas na Record em 2007, o The Simple Life, apareceram se divertindo muito.

"Dia de diversão e de matar as saudades do meu afilhado e da minha amiga", disse a apresentadora ao mostrar os cliques dela com Karina Bacchi, Enrico Bacchi e a filha mais velha, Rafaella Justus (12).

Ainda nesta terça-feira, 28, Ticiane Pinheiro encantou ao surgir brincando com a herdeira caçula, Manuella (2), na areia e combinando biquíni.

Ticiane Pinheiro e Karina Bacchi se encontram em viagem no Ceará; veja as fotos: