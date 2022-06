No Ceará, Ticiane Pinheiro passeia de cavalo com a filha mais velha

Nas redes sociais, Ticiane Pinheiro mostrou algumas fotos do passeio com a filha, Rafaella Justus

Ticiane Pinheiro (46) aproveitou o dia ao lado da filha mais velha, Rafaella Justus (12), fruto de seu relacionamento com Roberto Justus (67).

A apresentadora está curtindo as férias com a herdeira no Ceará, e em seu perfil no Instagram compartilhou algumas fotos do passeio de cavalo que fez com a menina na praia.

"Passeio de hoje pelas praias do Ceará", escreveu a artista ao mostrar os cliques do passeio nesta segunda-feira, 27.

Os fãs elogiaram as duas. "Lindas", disse uma seguidora. "Que delícia de momento entre mãe e filha", comentou outra. "Que demais, aproveitem bastante", falou uma internauta.

Vacina da covid-19

Na última quarta-feira, 15, Rafaella Justus recebeu a terceira dose da vacina contra a covid-19. Na web, Ticiane fez questão de registrar o momento e mostrou o momento em que ela aparece recebendo a vacina e também exibindo sua carteirinha de vacinação. Na legenda, a mamãe babona se derreteu escrevendo apenas: "Terceira dose da vacina. Viva o SUS! Vacine sim!".

