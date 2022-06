Na praia, Ticiane Pinheiro combina biquíni com a filha caçula e encanta

Apresentadora Ticiane Pinheiro encantou ao surgir com Manuella em férias na praia

CARAS Digital Publicado em 28/06/2022, às 10h57

A apresentadora Ticiane Pinheiro (45) está de férias e escolheu um segundo destino para curtir o momento de folga com as filhas.

Após aproveitar o frio de Campos do Jordão, em São Paulo, a loira pegou um avião e foi para o Ceará com as herdeiras.

Nesta quarta-feira, 28, Ticiane Pinheiro encantou com mais fotos da viagem pelo lugar. Combinando biquíni com a filha caçula, Manuella (2), a esposa de César Tralli (51) apareceu com a pequena brincando na areia.

"Bom dia. Quem também ama brincar na areia?", falou ela ao surgir com os cabelos molhados após um mergulho no mar para se refrescar no dia ensolarado.

Ainda nesta terça-feira, 28, Ticiane Pinheiro compartilhou fotos curtindo um passeio a cavalo na praia com a filha mais velha, Rafaella Justus (12), fruto de seu relacionamento com Roberto Justus (67).

Ticiane Pinheiro combina biquíni com a filha caçula na praia; veja: