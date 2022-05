Recém-separada, Karina Bacchi surge sorridente com o filho: ''Obrigada por cada mensagem''

Apresentadora Karina Bacchi compartilhou clique encantador com o filho e agradeceu apoio dos fãs após anúncio do fim de seu casamento

CARAS Digital Publicado em 25/05/2022, às 11h03

A apresentadora Karina Bacchi (45) compartilhou uma nova foto em sua rede social e aproveitou para agradecer o apoio dos fãs.

Recém-separada do ex-jogador de futebol Amaury Nunes (39), a loira publicou uma foto sorridente ao lado de seu filho, Enrico Bacchi (4), e falou como está.

"Bom dia que Deus abençoe a todos! Obrigada por cada mensagem e oração, sigo em gratidão e oração por cada um de vocês, irmãos de fé, justos em suas ações", começou dizendo.

Em seguida, Karina Bacchi escreveu um versículo da Bíblia: "(2Ts 3,1-5) Quanto ao mais, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se espalhe rapidamente e seja glorificada como é entre vós. 2.Orai também para que fiquemos livres das pessoas importunas e más, pois nem todos têm a fé. 3.Mas o Senhor é fiel: ele vos confirmará e vos guardará do maligno. 4.Quanto a vós, estamos certos no Senhor de que estais fazendo e continuareis fazendo o que ordenamos. 5.E que o Senhor dirija os vossos corações para o amor de Deus e para a constância de Cristo".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Karina Bacchi (@karinabacchi)

Dias atrás, a artista foi alvo de rumores de que lia a Bíblia por 10 h ao dia. Em sua rede social, a apresentadora desmentiu.

"Viver a vontade de Deus não está em quanto tempo lemos a Bíblia diariamente. Quem me dera ter tempo para ler a bússola da vida 10 horas por dia. Essa não é minha rotina, mesmo acordando antes do sol nascer para fazer meu devocional antes de acordar meu filho. Arrumá-lo, dar café, levá-lo e buscá-lo na escola. Almoçar em família, gravar meus vídeos, administrar a casa, trabalhar fora", disse ela no Instagram.

Amaury Nunes se pronuncia após separação

Na última semana, o fim do casamento de Karina Bacchi e Amaury Nunes foi revelado. Pela primeira vez, o ex-jogador se pronunciou em sua rede social para falar sobre o término.