Ticiane Pinheiro dá festão de presente para Rafaella Justus

Apresentadora Ticiane Pinheiro impressionou ao exibir detalhes da decoração do evento de 13 anos de Rafaella Justus

A filha mais velha de Ticiane Pinheiro (45), Rafaella Justus (13), ganhou mais uma festa para seu aniversário de 13 anos nesta sexta-feira, 19. Após comemorar a data no dia 21 julho durante uma viagem com o pai, Roberto Justus (67), nos EUA, a garota teve mais uma comemoração.

Em um espaço em São Paulo, a herdeira da loira celebrou ao lado de amigos, familiares e das irmãs, Manuella (3) e Vicky Siebert Justus (2), filha de seu pai com a influenciadora Ana Paula Sibert Justus (34).

O local foi todo decorado com um tema da cidade de Londres, da Inglaterra. Com as cores típicas do local, vermelho e azul, os elementos da festa preencheram o espaço e criaram uma atmosfera londrina. Tudo foi pensado pela organizadora do eventos dos famosos, Andrea Guimarães, que fez a decoração do último aniversário de Manuella e até da cantora Ivete Sangalo (50).

Além dos convidados terem os olhos encantados pela decoração, eles ainda puderam saborear um buffet com muitas opções e uma mesa doces completas. Guloseimas e o bolo também estavam no clima londrino. Os adolescentes ainda foram contemplados com um bar cheio de drinks sem álcool.

Na rede social, Ticiane Pinheiro compartilhou registros do momento especial e encantou. Rafaella Justus roubou a cena no evento com um vestido vermelho e sandálias brilhantes.

