Ana Paula Siebert presta homenagem no aniversário da enteada, Rafaella Justus

A influenciadora digital Ana Paula Siebert comemorou o aniversário de 13 anos da enteada, Rafaella, filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro

Rafaella Justuscompletou 13 anos nesta quinta-feira, 21, e ganhou uma homenagem especial da madrasta, Ana Paula Siebert (34).

Em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital compartilhou algumas fotos com a enteada, o marido, Roberto Justus(67), e a filha do casal, Vicky (2) e falou sobre eles terem aproveitado o dia em um parque aquático.

"Rafinha, hoje o dia foi todo seu! E que dia! Estamos exaustas em casa de tanto correr pelo parque aquático, até na cápsula mais radical do parque você foi! Que menina forte que você está se tornando…", começou ela.

Em seguida, Ana Paula relembrou que conheceu Rafaella quando ela tinha apenas quatro anos, e rasgou elogios para a menina. "Eu te conheci tão pequena, você tinha 4 aninhos e hoje chegou aos 13… passou tão rápido!!! Você está linda, cheia de vida e de luz! Que Deus ilumine demais seu caminho e que você seja imensamente feliz. Eu estarei aqui, pronta, sempre que você precisar! Te amo! Paula. @rafapinheirojustus #HappyBday", completou ela a homenagem.

Mais cedo, Rafaella também foi homenageada pelo pai. No Instagram, Roberto Justus publicou uma foto muito linda feita ao lado da pequena e escreveu um textinho demonstrando o quanto a ama. "Meu amorzinho, Rafa Justus, completa hoje 13 anos! Essa menina tão querida de todos, que ilumina a nossa vida e encanta a todos que a conhecem. [...] Te amo demais! Feliz aniversário!", escreveu ele emum trecho da publicação. Vale lembrar que a menina é fruto do casamento do empresário com Ticiane Pinheiro (46).

