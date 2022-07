Rafaella Justus ganha luxuosa em seu aniversário de 13 anos

Em viagem com o pai, Roberto Justus, Rafaella Justus comemorou o seu aniversário em festa com o tema de flamingo

CARAS Digital Publicado em 22/07/2022, às 13h36

A jovem Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, completou 13 anos de vida nesta semana e ganhou uma festa luxuosa para celebrar a data. A menina estava em Miami, na Flórida, no dia do seu aniversário com a família do pai e ganhou uma celebração no clube.

A influenciadora digital Ana Paula Siebert, madrasta de Rafa, mostrou as fotos da decoração da mesa do bolo. A família organizou uma festa com o tema de flamingo, com direito a bexigas na cor rosa, vasos com flores e bolo decorado.

Rafaella Justus recebe homenagens dos pais

No dia do aniversário de Rafaella Justus, Ticiane Pinheiro e Roberto Justus escreveram recados especiais para a filha nas redes sociais.

Ticiane disse: "Rafaaaaaa, chegou seu dia!!! Há 13 anos eu descobri a magia de ser mãe, o amor incondicional a alegria de viver. Você trouxe para minha vida muito mais cor e brilho. Qtos momentos maravilhosos vivemos e ainda vamos viver! Quero você sempre ao meu lado, minha comoanheira de vida! Que seu novo ano seja com muita saúde, muitas realizações e que vc continue essa menina encantadora que conquista todos a sua volta! Te amo absurdamente e estarei ao seu lado para tudo. Viva você! Feliz aniversário!!! Saudades e volte logo para a gente comemorar juntas".

E Justus escreveu: "Meu amorzinho completa hoje 13 anos! Essa menina tão querida de todos, que ilumina a nossa vida e encanta a todos que a conhecem. Sua inteligência, sua alegria contagiante, seu carinho e energia me fazem ser um pai orgulhoso demais. Filhinha, desejo que você possa realizar todos os seus sonhos. Estarei sempre aqui para te apoiar em todos os momentos. Te amo demais! Happy Birthday!".

