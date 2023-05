Saiba todas as confusões do aniversário da filha de Virginia e Zé Felipe

Festa luxuosa promovida por Virginia e Zé Felipe se tornou assunto na web nesta quarta-feira, 31

Virginia Fonseca (24) e Zé Felipe (25) deram o que falar nesta quarta-feira, 31, ao divulgar detalhes da festa luxuosa de aniversário de Maria Alice (2), primogênita do casal. Com o tema unicórnio, a comemoração contou com algumas confusões que repercutiram na web e deixaram fãs e internautas que acompanham a família intrigados.

A comemoração contou com uma grande pista de dança para os convidados, além de uma área reservada para um DJ e um grade buffet com comidas e docinhos variados. Em seus Stories do Instagram, Virginia ainda disse que a celebração contaria com um show de 50 minutos do grupo infantil Bolofofos , um presente dos avós da pequena, Leonardo e Poliana Rocha.

Entretanto, além do espaço infantil, a festa organizada por Virginia contou com uma programação para adultos, que ficaram até de madrugada bebendo e curtindo uma balada. A segunda parte da festa contou com presenças de celebridades como a dupla sertaneja Maiara e Maraisa, o que rendeu bastante comentários na internet.

O momento do parabéns também ganhou uma grande repercussão na web. Maria Alice entrou no buffet montada em um pônei, com um look diferente do usado na festa. Virginia mostrou registros em seus Stories do Instagram. Porém, o animal defecou durante a entrada da aniversariante, o que rendeu diversos comentários.

"Coitado do animal isso sim… enquanto tem gente que aplaude eu já vejo com outro olhar isso", opinou um internauta. "Deixa o pobre do animal em paz", escreveu ainda outro. "Não acho legal o animal a festa para entretenimento", completou um terceiro, criticando o uso do animal do evento infantil.

Logo após o parabéns, Virginia voltou ao Instagram para contar que seu vestido de luxo foi estragado pela caçula, Maria Flor, de apenas 7 meses. Segundo a influenciadora, a pequena fez xixi em seu colo e sujou a peça de grife, que custava R$ 25 mil. Em seguida, ela mostrou que decidiu colocar uma roupa mais confortável para continuar curtindo a festa.

CONFIRA FOTOS DA FESTA DE MARIA ALICE, FILHA DE VIRGINIA E ZÉ FELIPE