No aniversário da filha, Virginia Fonseca impressiona com vestido de R$ 25 mil

Virginia Fonseca impressiona com look de mais de R$ 25 mil para festa luxuosa de Maria Alice; veja

A festa da filha mais velha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice, nesta terça-feira, 30, foi puro luxo e sofisticação. Para celebrar o momento em grande estilo, a influenciadora milionária apostou em um look ao alcance para comemorar os dois anos de sua primogênita.

Combinando com o tema da festa, montada em candy color e pôneis brancos, a famosa e sua família se vestiu com roupas brancas. Nada básica, a mamãe roubou a cena com um vestido de grife, de modelo com mangas, bem colado ao corpo e com uma pequena fenda nas pernas.

A peça Dolce Gabbana custa em torno de R$ 25.813 no Brasil. E esse é o valor apenas do vestido, pois o look da influenciadora deve valer mais, considerando que ela elegeu sandálias nudes e também joias para o momento.

A grande festa de aniversário de Maria Alice teve uma área apenas de brincadeiras, decoração feita por uma profissional que organiza eventos dos famosos e muitos shows. Inclusive Maiara e Maraisa se apresentaram na comemoração. A aniversariante teve uma entrada triunfal, ela entrou montada em um pônei.

Veja o look de Virginia Fonseca para o aniversário de Maria Alice:

Virginia define plano para engravidar pela terceira vez: ‘Chip contraceptivo’

Nesta terça-feira, 30, a influenciadora digital e empresária Virginia Fonseca (24) usou seu canal no YouTube para revelar que já traçou planos para ter um terceiro filho com o marido, o cantor Zé Felipe. Os dois são pais de duas meninas, Maria Alice e Maria Flor, e podem estar planejando mais um, animando os internautas.

“Quando Deus permitir eu terei o terceiro filho. Já adianto que meu chip contraceptivo venceu, quando Deus quiser, vem”, revelou a influenciadora digital, em seu canal no YouTube, enquanto respondia algumas perguntas feitas por seus fãs.

Os internautas celebraram a possível novidade, mas outros não gostaram muito da futura terceira gravidez, criticando bastante. “Pô, essa daí gostou do negócio de ficar grávida”, comentou um. “‘Eu peço respeito para minhas três marias’ é o próximo hit”, debochou um outro. “Qual produto ela vai lançar depois que a criança nascer?”, ironizou um terceiro.