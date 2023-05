Virginia Fonseca e Zé Felipe fazem festa luxuosa para a filha mais velha, Maria Alice

Virginia Fonseca e Zé Felipe capricham na decoração da festa de aniversário da filha mais velha, Maria Alice, com tema de unicórnio

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe comemoraram o aniversário de dois anos da filha mais velha, Maria Alice, em grande estilo. Nesta terça-feira, 30, eles reuniram seus amigos e familiares em uma festa luxuosa em Goiânia, Goiás, com o tema de Unicórnio.

A festa aconteceu em um grande salão de festas e contou com vários brinquedos infláveis, touro mecânico, pista de dança e área com casinhas. Além disso, eles contaram com a entrada luxuosa no salão, com direito a balões no teto e estátuas enormes de unicórnios.

A área da mesa do bolo também foi uma atração à parte, com muitos doces temáticos, painel colorido e muitas flores. “2 anos da Maria Alice. Toda honra e glória a Deus”, disseram os pais na legenda das fotos.

Mais cedo, Zé Felipe e Virginia Fonseca fizeram homenagens para a filha com declarações especiais nas redes sociais. “Hoje é um dia muito especial. 2 anos da minha filha! 2 anos que descobri o amor mais lindo e puro que existe! Maria, que Deus te abençoe e guie sempre nos passos do caminho dele. Muita saúde e coisas maravilhosas na sua vida. Seu pai sempre vai estar do seu lado pra tudo te amooo! Obrigado meu Deus pela oportunidade de, tão jovem, ter uma família abençoada. Toda honra e glória a ti meu Deus. Te amo filha! Feliz aniversário!”, disse ele.

E a mamãe coruja também escreveu um recado: "Hoje minha Totoca Alice completa 2 anos de vida. Gente, como passou rápido… Maria Alice, você veio e pegou todos de surpresa, você chegou em um momento que eu estava completamente perdida. No exato momento que eu soube que viria você, minha vida se encheu de luz, sabedoria, força e felicidade!!! Maria Alice, você não foi planejada por nós, foi planejada por Deus!!! Me encontro em lágrimas escrevendo esse texto pra você… Você transformou nossa vida filha, pra melhor!!! Você é nossa alegria, nossa paz, nossa VIDA!!!”,

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Tarólogo faz previsões para Virginia Fonseca e Zé Felipe

O tarólogo Val Couto conversou com a CARAS Brasil há pouco tempo e fez previsões sobre o futuro de Virginia Fonseca e Zé Felipe. "No decorrer do ano, podem sair boatos de uma separação entre a Virginia e o Zé Felipe. Pode haver algum comentário que os dois possam estar querendo se separar. Existe muita inveja na vida do casal, precisam tomar muito cuidado com viagens e agir com muita cautela. As cartas alertam para algo que pode acontecer e que não é favorável para a Virginia Fonseca e para o Zé Felipe, então eles precisam tomar muito cuidado", disse ele.

Segundo Val Couto, as mudanças previstas nas cartas para a influenciadora e Zé Felipe não foram todas preocupantes: "Vejo muita sorte, principalmente na questão financeira. Vejo esse lado muito bom, muitas mudanças que chegam para a vida da Virginia como a do Zé. Mudanças muito boas vindo. Vejo uma possibilidade de mudança de país, alguma coisa acontece que eu vejo que a Virginia Fonseca pode querer morar fora do Brasil. Vem algum acontecimento aí que pode levar a influenciadora para fora do país".