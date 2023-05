Filha de Virginia protagoniza entrada triunfal em festão de aniversário: ‘Pônei’

Maria Alice, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, entra de forma triunfal em festão de aniversário

Nesta terça-feira, 30, está acontecendo o festão luxuoso de aniversário de dois anos de Maria Alice, filha da empresária e influenciadora digital ,Virginia Fonseca, e do cantor, Zé Felipe. E para se equiparar ao nível altíssimo da comemoração, a protagonista não poderia ter uma entrada menos triunfal, ao surgir em cima de um pônei.

Durante a comemoração, que reuniu cerca de 250 convidados na cidade de Goiânia, onde a família do artista se localiza, podemos ver nos stories do perfil oficial no Instagram de Virginia que a filha mais velha foi trocar de roupa, se preparando para o momento especial.

Quando adentrou o local ao som do tão famoso Parabéns para Você, Maria Alice estava montada em um pônei, acompanhada dos papais babões e de sua irmã mais nova, Maria Flor, de apenas sete meses. “Ela entrou num pônei, gente”, comentou a influenciadora digital, toda orgulhosa. A pequena vinha tendo aulas de hipismo há meses.

Tarólogo faz previsões para Virginia Fonseca e Zé Felipe

O tarólogo Val Couto conversou com a CARAS Brasil há pouco tempo e fez previsões sobre o futuro de Virginia Fonseca e Zé Felipe. "No decorrer do ano, podem sair boatos de uma separação entre a Virginia e o Zé Felipe. Pode haver algum comentário que os dois possam estar querendo se separar. Existe muita inveja na vida do casal, precisam tomar muito cuidado com viagens e agir com muita cautela. As cartas alertam para algo que pode acontecer e que não é favorável para a Virginia Fonseca e para o Zé Felipe, então eles precisam tomar muito cuidado", disse ele.

Segundo Val Couto, as mudanças previstas nas cartas para a influenciadora e Zé Felipe não foram todas preocupantes: "Vejo muita sorte, principalmente na questão financeira. Vejo esse lado muito bom, muitas mudanças que chegam para a vida da Virginia como a do Zé. Mudanças muito boas vindo. Vejo uma possibilidade de mudança de país, alguma coisa acontece que eu vejo que a Virginia Fonseca pode querer morar fora do Brasil. Vem algum acontecimento aí que pode levar a influenciadora para fora do país".