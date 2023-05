Na festa da filha de Virginia Fonseca, pônei defeca durante entrada

Durante entrada triunfal de Maria Alice, pônei faz cocô no meio da festa e chama a atenção

A festa da filha mais velha de Virginia Fonseca (24) e Zé Felipe (25), Maria Alice, nesta terça-feira, 30, foi repleta de atrações e momentos especiais. Um deles foi a entrada triunfal da aniversariante em cima de um pônei.

O que ninguém esperava é que o animal também faria uma surpresa para todos. Ao entrar com a pequena em suas costas, o pet acabou defecando no meio do evento e o momento inesperado virou assunto na internet.

Paramentada até com capacete, Maria Alice surgiu plena em cima dele. A pequena teve uma festa de luxo com decoração em candy color e vários pôneis. Além disso, o evento teve uma área apenas com brinquedos infantis.

Outro perrengue aconteceu durante a comemoração. Virginia Fonseca teve seu look milionário sujo de xixi. A influenciadora escolheu um vestido de grife, de mais de R$ 25 mil para celebrar os dois anos da herdeira.

Veja a entrada de Maria Alice com o pônei defecando:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Otariano (@otariano)

Virginia Fonseca e Zé Felipe fazem festa luxuosa para a filha mais velha

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe comemoraram o aniversário de dois anos da filha mais velha, Maria Alice, em grande estilo. Nesta terça-feira, 30, eles reuniram seus amigos e familiares em uma festa luxuosa em Goiânia, Goiás, com o tema de Unicórnio.

A festa aconteceu em um grande salão de festas e contou com vários brinquedos infláveis, touro mecânico, pista de dança e área com casinhas. Além disso, eles contaram com a entrada luxuosa no salão, com direito a balões no teto e estátuas enormes de unicórnios.

A área da mesa do bolo também foi uma atração à parte, com muitos doces temáticos, painel colorido e muitas flores. “2 anos da Maria Alice. Toda honra e glória a Deus”, disseram os pais na legenda das fotos.