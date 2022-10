Rafa Brites faz aniversário e ganha homenagem de Felipe Andreoli nas redes sociais

A mamãe do Rocco e Leon, Rafa Brites, completou 35 anos neste domingo, 16

A apresentadora Rafa Brites (35) comemorou seu aniversário neste domingo, 16, e recebeu uma homenagem no Instagram de seu marido, o jornalista Felipe Andreoli (42). Ele entregou uma lista de curiosidades da esposa na postagem e contou por exemplo, que a amada gosta de passar o aniversário a dois.

"Ela gosta de festa. Ela gosta de pagode. Ela gosta de massagem todos os dias. Ela gosta de passar o dia do aniversário dela só nós dois. E eu gosto disso. E gosto dela. Te amo, Rafa Brites. Feliz aniversário", escreveu Andreoli.

Rafa respondeu a declaração do marido e ainda disse:"Te amo e sim, gosto de passar a noite do meu aniversário só com você, há 13 anos!". O casal tem dois filhos, Rocco (05) e Leon (08 meses).

Como o casal se conheceu?

Felipe Andreoli conheceu Rafa Brites pelo Facebook em 2010. Casado há quase 11 anos, o casal está ai para provar que é possível, sim, encontrar sua cara-metade na internet.

A “cutucada” partiu de Felipe quando viu o perfil de Rafa no Facebook de um amigo. “Cheguei a duvidar se ela era real. Se era aquilo tudo mesmo que eu via nas fotos”, lembra o apresentador, que teve que esperar apenas uma semana para tirar a prova. Após muitas noites de paqueras virtuais, os pombinhos marcaram o primeiro encontro numa sorveteria, em São Paulo. E foi amor à primeira vista!

“Não existe muito uma matemática para um relacionamento iniciado numa rede social dar certo. Acredito que teríamos nos apaixonados se tivéssemos nos conhecido em qualquer outro lugar”, avalia ele.

"Fui 3 meses chamada de namorada só, porque aí ele me pediu em casamento! Mas há anos ele me trata assim...como uma. Parando o carro assim para pegar uma florzinha. Meu Deus, como o tempo passa (na segunda foto parecemos duas crianças)", disse ela também em um postagem no Instagram.