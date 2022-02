Felipe Andreoli de derrete ao celebrar os 5 anos de vida do filho, Rocco: ''Cercado de amor e carinho''

Felipe Andreoli usou suas redes sociais para homenagear o filho, Rocco, que acaba de completar 5 aninhos

CARAS Digital Publicado em 02/02/2022, às 15h20

Nesta quarta-feira, 2, a família de Felipe Andreoli (41) está em festa! Isso porque seu filho, Rocco (5), fruto de seu relacionamento comRafa Brites (34), acaba de completar 5 aninhos de vida.

Para celebrar essa data, o papai babão decidiu usar suas redes sociais para fazer uma homenagem ao pequeno. Ele publicou uma selfie feita por Rocco em seu celular, sem ele nem perceber, onde o menino aparece sorridente.

Na legenda, ele se derreteu pelo herdeiro, dando características que apenas ele tem: "Ele tirou essa foto com o meu celular e eu nem tinha visto. Ele ama Dinossauros. Ele come todo dia a mesma comida (te entendo, Beckham). Ele dorme todo dia ouvindo a historinha do Pinóquio. Ele gosta de escovar os dentes. De banho, só de vez em quando. Ele é do dia de Yemanjá e adora água. De preferência, água da piscina. Ele é carinhoso e adora ficar cercado de gente. Esse aniversário se 5 anos vai ter só papai e mamãe. Mas vai tá cercado de amor e carinho. Ele vai ser irmão mais velho. E eu? Eu só agradeço".

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Lindo! Viva Rocco! Viva essa família!", escreveu um. "Muito amor para ele!", desejou outro. "Que lindeza!", disse um terceiro.

Mamãe também deu os parabéns!

Mais cedo, Rafa já havia usado suas redes para celebrar o dia do pequeno Rocco, relembrando o parto dele, com um vídeo emocionante.

Na legenda, ela também se declarou ao primeiro herdeiro: "Nosso parto 02/02/2017 Ha 5 anos passávamos por esse portal. É impossível olhar qualquer coisa com os mesmos olhos depois disso."

Confira a linda declaração que Felipe Andreoli fez para o filho ao comemorar os 5 anos do herdeiro: