Rafa Brites recorda primeiro date ao celebrar 12 anos com Felipe Andreoli

A apresentadora Rafa Brites (35) e Felipe Andreoli (42) comemoraram 12 anos de relacionamento e trocaram declarações nas redes sociais na terça-feira, 09!

Em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital recordou um clique antigo ao lado do jornalista, com quem tem dois filhos, Rocco (5), e o pequeno Leon, de 5 meses, e prestou uma linda homenagem ao amado ao relembrar a primeira vez que ficaram.

"Foto do meu blackberry! Sim, estamos juntos desde essa época! Hoje faz 12 anos desde o dia que combinamos de tomar um sorvete, 14:00 em plena segunda-feira 09 de agosto de 2010. Eu tinha acabado de ficar solteira. Você tava na pegada do moleque doido no ápice do CQC. Ou seja para ambos era uma ficada… por que não, né? Fomos pra sua casa, você abriu um vinho que tinha acabado de trazer da copa da África do Sul. “Assistimos o dvd” do U2. Rsrs Na semana seguinte pegamos um cachorro. E aqui estamos", iniciou Rafa.

"Foi fácil? Sim kkkk É fácil? Sim kkkkk Porque apesar de toda nossa complexidade, profundidade e intensidade, conseguimos levar na leveza até as conversas mais difíceis e desafiadoras. Até ri agora, porque elas sempre chegam no momento: Tá, mas o que a gente vai fazer diante disso? E há exatos 12 anos nossa resposta é: vamos seguir, porque eu te amo. E de uma coisa tenho certeza. Eu te amo pra car£|&o!!!", continuou ela.

Ao finalizar, Rafa declarou seu amor por Felipe: "Você me escreveu no 1 cartão, naquele agosto…. Fico feliz em perceber que além de mente e corpo, aqui ainda bate um coração. E quase sem querer, ele bate por você. Bem-vinda a esse amor que acaba de nascer. Hoje te digo. Que por eu escolher ele bate por você. Já são 12 anos de amor, que jamais vai morrer. @andreolifelipe".

Na web, o apresentador do Globo Esporte SP também se declarou: "12 anos juntos. Essa é umas das nossas fotos que mais gosto. Por vários motivos. Primeiro pela sua risada gostosa, solta, real. Eu vejo e ouço ela praticamente todos os dias. Sempre faz parte das melhores partes do dia. Segundo pelo jeito que to te olhando. Com paixão, com amor, com desejo, te achando a gata das gatas", começou Andreoli.

