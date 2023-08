Por que Zezé Di Camargo não foi ao aniversário do neto? Noiva explica o motivo

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda revela o motivo para o cantor não ter ido ao aniversário do neto após ser questionada por fã

Na última quinta-feira, 3, a atriz Camilla Camargo reuniu seus amigos e familiares para comemorar o aniversário de 4 anos do seu filho mais velho, Joaquim. E, os fãs sentiram uma ausência entre os convidados: o avô e cantor Zezé Di Camargo. Agora, a noiva dele, a musa fitness Graciele Lacerda, informou o motivo que fez o cantor não ir ao aniversário do neto .

Ao responder perguntas dos fãs nos stories do Instagram, Graciele recebeu um comentário de um fã alfinetando o seu noivo. O fã disse: “Falta de consideração o Zezé não ir ao aniversário do netinho”. Então, ela fez questão de responder e revelar o verdadeiro motivo.

Graciele contou que Zezé tinha um compromisso profissional e defendeu o amado ao dizer que ele é presente na vida do neto e vai encontrá-lo em breve . “Amanhã ele tem um show novo e esse show já estava marcado faz tempo. E hoje tem ensaio com todo mundo, ele não pode deixar de ir porque ele que vêtudo. E outra, hoje é apenas a festa, o níver dele foi outro dia. Onde ele passou uma semana com o neto na fazenda. Isso que não e não um dia de festa. Vamos depois levar os presentes e curtir com ele. Vai ser melhor que na festa onde ele fica se divertindo”, contou.

Vale lembrar que Zezé Di Camargo tem quatro netos: José Marcus e João Francisco, filhos de Wanessa Camargo, e Joaquim e Julia, filhos de Camilla Camargo. O filho caçula dele, Igor Camargo, ainda não teve filhos.

Zezé Di Camargo faz homenagem para sua mãe

O cantor sertanejo Zezé Di Camargo, que faz dupla com Luciano, usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua mãe, dona Helena Camargo, que completou mais um ano de vida nesta semana. Em seu perfil oficial no Instagram, o artista compartilhou uma foto em que aparece abraçado com a aniversariante do dia, e escreveu uma linda mensagem demonstrando todo o amor e gratidão que sente por ela.

"Ah minha mãe, no dia em que sai de casa a senhora me disse muitas coisas. Mas a mais importante delas foi: eu te amo, meu filho. E essa certeza carrego em meu peito, em saber que a senhora todos os dias ora por mim e mesmo já estando bem grandinho. Quando chego em sua casa encontro sempre um café quentinho, um biscoito “fritinho” e um abraço carinhoso. Abraço que acolhe, que recolhe e me fortalece. Filhos jamais deixarão de ser filhos, assim como mães jamais deixarão de ser mães. E eu brinco que para muitos sou “O Filho de Francisco”, e eu completo “de Helena” também", escreveu.

O cantor finalizou a postagem se declarando. "Tenho orgulho das minhas raízes e dos pais que fui agraciado por Deus em ter em minha vida. Hoje é dia de celebrar a sua vida, e somente pedir a Deus que ele lhe dê muita saúde! Obrigada minha mãe por ser quem é! Eu te amo!", finalizou.