Zezé Di Camargo presta linda homenagem no aniversário da mãe: "Abraço que acolhe"

O cantor sertanejo Zezé Di Camargo, que faz dupla com Luciano, usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua mãe, dona Helena Camargo, que completou mais um ano de vida nesta quarta-feira, 2.

Em seu perfil oficial no Instagram, o artista compartilhou uma foto em que aparece abraçado com a aniversariante do dia, e escreveu uma linda mensagem demonstrando todo o amor e gratidão que sente por ela.

"Ah minha mãe, no dia em que sai de casa a senhora me disse muitas coisas. Mas a mais importante delas foi: eu te amo, meu filho. E essa certeza carrego em meu peito, em saber que a senhora todos os dias ora por mim e mesmo já estando bem grandinho", começou.

Zezé seguiu o texto falando do abraço carinhoso de dona Helena. "Quando chego em sua casa encontro sempre um café quentinho, um biscoito “fritinho” e um abraço carinhoso. Abraço que acolhe, que recolhe e me fortalece. Filhos jamais deixarão de ser filhos, assim como mães jamais deixarão de ser mães. E eu brinco que para muitos sou “O Filho de Francisco”, e eu completo “de Helena” também", acrescentou.

O cantor finalizou a postagem se declarando. "Tenho orgulho das minhas raízes e dos pais que fui agraciado por Deus em ter em minha vida. Hoje é dia de celebrar a sua vida, e somente pedir a Deus que ele lhe dê muita saúde! Obrigada minha mãe por ser quem é! Eu te amo!", finalizou.

Mais cedo, Graciele Lacerda, noiva de Zezé, fez questão de parabenizar a sogra nas redes sociais. Nos Stories, a musa fitness escreveu um textinho para dona Helena e mostrou que as duas são mantêm forte amizade. "Minha sogra abençoada! Hoje o dia está em festa e eu te desejo o que há de melhor nesta vida. Saúde, saúde sempre! Te amo", declarou-se para a aniversariante.

Zezé é flagrado tomando sol na fazenda

O cantor Zezé Di Camargo aproveitou os dias de folga na fazenda É o Amor em Goiás para descansar e também renovar o bronzeado. Antes de voltar para São Paulo, para seu triplex luxuoso, o artista resolveu tomar um sol.

Flagrado pela noiva, a musa fitness Graciele Lacerda, o sertanejo apareceu deitado e ouvindo uma música. "Me preparando para receber a #Frentefria em SP!", disse ele ao exibir o momento raro de sua intimidade.