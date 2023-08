Camilla Camargo comemora o aniversário do filho mais velho, Joaquim

Camilla Camargo faz festa de aniversário temática para seu filho mais velho, Joaquim

A atriz Camilla Camargo reuniu seus amigos e familiares na tarde desta quinta-feira, 3, para celebrar o aniversário do filho mais velho, Joaquim, fruto do casamento com Leonardo Lessa. Os pais corujas organizaram uma comemoração com o tema de Wolverine e a Fera, inspirada na saga 'X-Men', para marcar a chegada dos 4 anos do herdeiro.

“É uma alegria poder comemorar mais um aniversário do Joaquim e celebrar sua vida. Tudo foi preparado com muito amor, contando com a ajuda da Daiane Delatorih, que colaborou na organização de cada detalhe para que ele tivesse a festa de seus sonhos. Sou profundamente grata a Deus por ter essa oportunidade de proporcionar essa alegria a ele”, disse a atriz.

Nas redes sociais, Camilla fez uma homenagem para o filho com elogios para o herdeiro. "Meu amor da minha vida, enquanto escrevo aqui você está agarrado comigo dormindo; e sei que você não vai nem ler isso aqui mas preciso agradecer a Deus. Agradeço por mais um ano da sua vida, 4 anos que me tornei mãe e foi a melhor coisa que já me aconteceu, meu papel mais importante, me tornei protagonista da minha história. Vc é um dos seres humanos mais lindos que conheço , se não o mais, com o coração cheio de bondade. Que sorte a minha ser a mãe desse menino tão gente boa; tão esperto. Obrigada senhor, obrigada Leonardo, nunca poderei agradecer o suficiente pela sua vida meu filho. Te amo mais que o infinito e além. Parabéns", disse ela.

Vale lembrar que Camilla e Leonardo também são pais de Julia, de 2 anos.

Camilla Camargo comemora o aniversário do filho, Joaquim - Foto: Reprodução / Instagram

Camilla Camargo comemora o aniversário do filho, Joaquim - Foto: Iara Amancio Fotografia