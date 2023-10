Patricia Abravanel mostra fotos curtindo o casamento de Ronaldo: ''Foi divertido''

Já de volta ao Brasil, Patricia Abravanel mostra fotos curtindo o casamento de Ronaldo ao lado do marido na Espanha

A apresentadora Patricia Abravanel marcou presença com o marido, o político Fábio Faria, no casamento de Ronaldo e Celina Locks, em Ibiza, na Espanha. Dias após o evento, que teve mais de um dia de festa, a herdeira de Silvio Santos revelou alguns cliques do momento.

Usando um vestido amarelo de luxo, a comunicadora do SBT surgiu deslumbrante com o pai de seus três filhos no evento que reuniu vários famosos fora do Brasil. A cerimônia marcou a união do ex-jogador de futebol com a modelo após mais de oito anos de namoro.

"Foi divertido, leve, cheio de amor e alegria! Muitas felicidades e que Deus esteja sempre a frente dos sonhos de vocês! Viva o amor!", contou Patricia Abravanel sobre o casamento luxuoso do empresário.

De volta ao Brasil, a apresentadora comemorou seu aniversário na mansão da família com uma festa simples e Silvio Santos roubou a cena ao aparecer de pijama. No SBT, a herdeira do dono do baú foi surpreendida com uma comemoração surpresa bem especial.

De onde é o vestido de noiva de Celina Locks?

A esposa de Ronaldo Nazário, Celina Locks, atraiu todos os olhares com o seu vestido de noiva para o casamento luxuoso em Ibiza, na Espanha. As fotos da união foram reveladas nesta terça-feira, 3, e mostraram a noiva deslumbrante em um vestido de grife.

Para o seu grande dia, Celina usou um vestido de noiva da grife Giorgio Armani Privé. O modelito foi confeccionado em organza de seda branca, com drapeado, fenda, alça entrelaçada e véu de organza. Para completar o visual, a noiva usou brincos da coleção Blue Book da Tiffany & Co e sapatos Giorgio Armani.

Inclusive foi o estilista Giorgio Armani que criou todos os looks dos noivos para os três dias de festas. A mesma marca vestiu o noivo com a versão masculina da grife e também os outros vestidos que a noiva usou para celebrar sua união, incluindo um modelito de cetim de seda branco com decote em V e botado de flor de lótus.

