Fátima Bernardes celebra 61 anos com festão em casa: ''Cercada de amores''

Com as filha, o namorado e vários famosos, Fátima Bernardes celebra aniversário em grande estilo em sua mansão

A apresentadora Fátima Bernardes comemorou seus 61 anos neste domingo, 17 com um festão em sua mansão no Rio de Janeiro. Ao lado do namorado, Túlio Gadêlha, das filhas, Beatriz Bonner e Laura Bonner, e de amigos famosos, a jornalista celebrou seu aniversário em grande estilo.

Nos registros, a famosa roubou a cena ao aparecer radiante ao lado das pessoas queridas. Usando um vestido verde brilhante, Fátima Bernardes se destacou e foi o centro das atenções em seu evento íntimo.

"Cercada de amores, amigos, alegria e saúde. Muita gratidão. Obrigada pelas muitas, muitas mensagens de carinho", disse a jornalista na legenda do vídeo, em que resumiu em algumas imagens como foi a reunião especial.

Nos comentários da publicação, ela recebeu vários recados. "Parabéns Fátima! Feliz aniversário! Beijos direto de Lisboa! Não pude estar aí com você, mas te trouxe o dia inteiro no meu", avisou Ana Furtado. "Foi uma delícia", contou Tata Werneck. "Foi uma noite deliciosa", falou Regina Casé.

Leia também:Novo programa de Fátima Bernardes no GNT ganha nome. Saiba qual é!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fátima Bernardes (@fatimabernardes)

Fátima Bernardes e William Bonner são pais de trigêmeos:

Vale lembrar que além da semelhança de Betriz Bonner com Fátima Bernardes, Bia também é a 'cópia' de seus irmãos, Vinícius e Laura, já que eles são trigêmeos, frutos do antigo relacionamento da jornalista com William Bonner. Além da parceria na bancada do jornal da Globo, eles foram casados por 26 anos, até anunciarem a separação em 2016.

Após o divórcio, a antiga comandante do programa 'Encontro' assumiu um relacionamento com o deputado federal Túlio Gadelha, enquanto Bonner se casou novamente com a fisioterapeuta Natasha Dantas. Inclusive, recentemente, Bia Bonemer fez uma rara aparição ao lado do pai e da madrasta, durante uma viagem de férias em família na Europa.