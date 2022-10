Em look jeans ousado, Pocah abre álbum de fotos da festa de aniversário de Giovanna Ewbank

A cantora Pocah esbanjou beleza em um look jeans ao comparecer à festa de aniversário da atriz Giovanna Ewbank

CARAS Digital Publicado em 05/10/2022, às 19h15

Na noite da última terça-feira, 4, Giovanna Ewbank (36) reuniu diversas celebridades para comemorar seu aniversário. Entre eles estava a cantora Pocah (27) que surgiu com um look jean.

A artista apareceu com um look composto por um cropped e calça jeans. O namorado de Pocah, Ronan Souza, também estava todo de jeans. O casal fazia uma referência ao look icônico de Justin Timberlake e Britney Spears.

Em seu Instagram, a dona do hit “Não Sou Obrigada” apareceu com uma série de famosos como Bruna Marquezine, Rafa Kalimann, Bianca Andrade e a dona da festa, Giovanna Ewbank.

A participante do BBB 21 ainda aproveitou para posar ao lado das colegas de confinamento, Juliette, que usava um look brilhante luxuoso, e Camilla De Lucas.

Nos comentários, os fãs adoraram as fotos da cantora e rasgaram elogios! “Perfeita, maravilhosa”, comentou um seguidor. E outro fã escreveu: “Pocah é braba”.

Quem também compareceu à festa foi a cantora Iza, que surgiu esbanjando beleza e estilo no evento com um look poderoso.

A artista escolheu um vestido justíssimo, com direito a recortes nas laterais e decote profundo. O modelito deixou em evidência que ela não usava calcinha ou sutiã e ainda destacou as curvas do corpo da cantora.