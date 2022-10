Bruna Marquezine esbanja beleza e estilo com look 'Anos 2000' em festa

Na festa de Giovanna Ewbank, Bruna Marquezine esbanjou beleza e estilo com o look escolhido para a noite

Na noite da última terça-feira, 4, Bruna Marquezine (27) esbanjou muito estilo mais uma vez! A atriz esteve presente na festa de Giovanna Ewbank (36) e elegeu um look fashionista para a celebração, que tinha como tema 'Anos 2000'.

Para curtir a noite e celebrar o aniversário de Giovanna Ewbank, Bruna Marquezine elegeu um look à la Matrix, mas com uma estampa animal print.

Bruna Marquezine surgiu com uma combinação entre azul e estampa de oncinha, com um vestido, um casaco e botas combinando, uma forte tendência dos anos 2000, e claro, roubou a cena com o look diferentão.

Ainda recentemente, Bruna Marquezine apostou em outro look arrasador e nem um pouco discreto. Dispensando a roupa íntima, a famosa exibiu seu corpaço escultural em um vestido neon cheio de recortes.

Veja o look usado por Bruna Marquezine:

Foto: Dilson Silva/AgNews

Bruna Marquezine posa de mãos dadas com Donatella Versace:

A atriz Bruna Marquezine chamou a atenção nas redes sociais, na noite do último sábado, 24, ao surgir ao lado Donatella Versace (67), vice-presidente e designer-chefe do Grupo Versace.

Na publicação feita pela empresária, a artista brasileira aparece de mãos dadas com a empresária após prestigiar o desfile da grife de luxo italiana Versace, em Milão, na Itália, durante a Semana de Moda. Além da atriz, aparecem a seleção de imagens: Gigi Hadid, Paris Hilton, Normani e Irina Shayk.